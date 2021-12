A Espanha disse a 33.000 pessoas para se trancarem dentro de casa devido aos gases tóxicos do vulcão

A Espanha ordenou que mais de 30.000 pessoas ficassem em casa na ilha de La Palma após gases tóxicos de um O vulcão lançou uma explosão de fumaça e cinzas no ar.

O vulcão Cumbre Vega ganhou vida no domingo, após relatos de 85 dias de atividade de baixo nível desde setembro De acordo com a Associated Press,.

O governo regional das Ilhas Canárias espanholas ordenou que os residentes fechassem três municípios depois que altos níveis de dióxido de enxofre foram registrados no ar. Agence France-Presse relatado.

“Feche portas, janelas e venezianas e evite que o ar externo entre”, disse o governo regional em um comunicado à AFP. “Restrinja-se, se possível, nos cômodos internos mais distantes”, acrescentou ela.

As autoridades locais também pediram aos residentes que desligassem o ar condicionado e o aquecimento e usassem fita adesiva para fechar portas e janelas.

“Se você estiver do lado de fora, esteja ciente de que o carro não é um lugar seguro e sente-se no primeiro prédio que encontrar”, disse o comunicado.

De acordo com Stavros Mililides do Instituto Geográfico Nacional Espanhol, a duração atual da erupção foi mais longa do que em qualquer momento em La Palma desde o início dos registros Mais de 500 anos atrás, de acordo com a Reuters.

Programa Europeu de Satélites Copernicus Ele disse ao avaliar os danos Que 1.193 hectares de terra e mais de 3.000 edifícios são afetados pela lava. Ela acrescentou que mais de 7.000 pessoas foram evacuadas de suas casas desde 19 de setembro.

E a Associated Press disse que especialistas espanhóis haviam afirmado anteriormente que a erupção do vulcão La Palma poderia durar até três meses.