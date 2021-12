Covid-19, Omicron e Travel News: atualizações ao vivo

foto Um posto de controle de segurança no Aeroporto Internacional de Denver no domingo. Embora o coronavírus tenha sido um fator importante nas causas, o mau tempo e problemas de manutenção também causaram problemas. crédito… David Zalobowski / The Associated Press

As interrupções de voos nos Estados Unidos mostraram poucos sinais de diminuir na segunda-feira, já que muitas pessoas embarcaram em seus primeiros voos em quase dois anos, e o Dr. Viagem aérea.

Pelo menos 2.600 voos adicionais foram cancelados na segunda-feira, incluindo cerca de 1.000 voos nos EUA, já que a variante transmissível do Omicron envia uma carga diária de casos em partes dos EUA Suba para níveis maior do que o pico epidêmico do inverno passado.

Embora os cancelamentos representem apenas uma pequena porcentagem do total de voos, o problema ameaçava se estender até a semana de feriados.

“Quando você torna a vacinação uma exigência, é outro incentivo para vacinar mais pessoas”, Dr. Fauci Ele disse no MSNBC na segunda-feira. “Se você quiser fazer isso com voos domésticos, acho que é algo que deve ser levado a sério.”

No fim de semana, as companhias aéreas cancelaram milhares de voos quando a variante Omicron atingiu as tripulações. Ao todo, cerca de 2.300 voos dos EUA foram cancelados no sábado e domingo a partir do fim de semana de Natal, com mais de 3.500 voos em todo o mundo, De acordo com FlightAware, que fornece dados de voo. Só no domingo, mais de 1.300 voos dos EUA e quase 1.700 voos adicionais foram cancelados em todo o mundo.

Embora algumas das razões sejam devidas ao mau tempo e problemas de manutenção, muitas companhias aéreas reconheceram que a atual onda de casos de coronavírus contribuiu significativamente. Um porta-voz da JetBlue disse que a companhia aérea “tem visto um aumento no número de ligações médicas da Omicron”.

12 por cento dos voos da JetBlue, 6 por cento dos voos da Delta Air Lines, 5 por cento dos voos da United Airlines e 2 por cento dos voos da American Airlines cancelados no domingo, de acordo com a FlightAware.

Preços das ações da United, Delta, America e Southwest – os quatro Maior Companhias aéreas dos EUA – caíram ligeiramente na segunda-feira.

As viagens tiveram uma recuperação acentuada este ano, piorando a situação nos aeroportos: quase dois milhões de pessoas passaram por postos de controle todos os dias na semana passada, De acordo com a Administração de Segurança de Transporte, e no domingo. Os números na véspera e no dia de Natal foram muito maiores do que no ano passado, e alguns até ultrapassaram os dos mesmos dias, há dois anos, quando quase nenhum americano sabia que o vírus estava começando a se espalhar no meio do mundo.

A variante Omicron, que agora é responsável por mais de 70 por cento dos novos casos de coronavírus nos Estados Unidos, já ajudou a empurrar a média de casos diários nos EUA para mais de 200.000 pela primeira vez em quase 12 meses, De acordo com o rastreador de coronavírus do New York Times.

Grupo de comércio aéreo tem Requeridos O Centro de Controle e Prevenção de Doenças está encurtando o período de isolamento recomendado para funcionários totalmente vacinados com teste positivo para no máximo cinco dias, a partir de 10 dias, antes que possam retornar com teste negativo.

“Os ajustes rápidos e seguros do CDC irão aliviar pelo menos parte da pressão de contratação e estabelecer companhias aéreas para ajudar milhões de viajantes que voltam das férias”, disse o porta-voz da JetBlue, Derek Dombrowski.

No entanto, o sindicato dos comissários de bordo argumentou que as reduções nos tempos de isolamento recomendados deveriam ser decididas pelos “profissionais de saúde pública, não pelas companhias aéreas”.

Alguns dos atrasos neste fim de semana tiveram pouco a ver com a pandemia. A porta-voz da Alaska Airlines, Alexa Rudin, disse que o número de cancelamentos relacionados à exposição da tripulação ao coronavírus foi limitado. No entanto, ela cancelou 170 voos nesses dois dias, de acordo com a FlightAware, incluindo 21 por cento de seus voos no domingo, devido ao tempo excepcionalmente frio e com neve no noroeste do Pacífico, afetando seu hub, o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.

A pandemia também causou uma escassez nacional de trabalhadores de trens e ônibus. Na cidade de Nova York, a Autoridade de Transporte Metropolitano também está lidando com um aumento de casos positivos entre seus funcionários, que foram vacinados em 80 por cento. Na segunda-feira, o serviço de metrô estava operando em um horário normal, com exceções esporádicas, disse Demetrius Krichlow, vice-presidente sênior do Subway.