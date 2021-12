Casos de COVID-19 na China aumentam conforme Xian intensifica as restrições

A China relatou 162 casos de sintomas locais, em comparação com 158 dias antes

Em Xian 150 casos no domingo em comparação com 155 no sábado

Xian encomenda veículos não essenciais das estradas e inicia um novo teste de massa

PEQUIM (Reuters) – O chinês Xi’an aumentou as restrições às viagens dentro da cidade na segunda-feira, quando uma nova rodada de testes começou no quinto dia de bloqueio para seus 13 milhões de residentes.

Xian relatou 150 novos casos domésticos de coronavírus no domingo, ligeiramente abaixo dos 155 do dia anterior, e as autoridades alertaram que as pessoas que quebrarem as regras de viagem ou teste podem enfrentar detenção e multas.

O número de casos em Xi’an ainda é pequeno em comparação com muitos aglomerados em outros países, mas as autoridades impuseram restrições estritas às viagens dentro da cidade e à sua saída, em linha com uma campanha do governo para conter imediatamente o surto.

As autoridades não relataram infecções por variantes do Omicron entre os 635 casos confirmados em Xian de 9 de dezembro a domingo. A China detectou apenas um pequeno número de infecções por Omicron entre viajantes internacionais e no sul.

Em todo o país, a China relatou 162 casos assintomáticos locais no domingo, ante 158 no dia anterior. É o número mais alto desde que o boletim diário oficial começou a classificar as portadoras assintomáticas separadamente no final de março do ano passado.

Desde a semana passada, os residentes de Xian não têm permissão para deixar a cidade sem permissão de seu empregador ou das autoridades.

A partir de segunda-feira, nenhum veículo será permitido nas estradas, a menos que seja para controle de vírus ou sustento das pessoas, e os infratores podem pegar até 10 dias de custódia policial e multa de 500 yuans (US $ 78,48).

A cidade pediu aos residentes na segunda-feira que não saíssem de suas casas a menos que enviassem amostras em uma nova rodada de testes em toda a cidade. O governo da cidade disse que as pessoas em áreas de menos risco teriam permissão para comprar itens essenciais se o resultado do teste fosse negativo.

A polícia disse que qualquer pessoa que se recusar a seguir as regras durante os testes, incluindo manter um medidor afastado nas filas, também pode ser detida e multada.

Xian também lançou uma campanha de desinfecção em toda a cidade, na qual os trabalhadores pulverizaram soluções anti-patogênicas em estradas e edifícios.

A desinfecção em massa de ar e superfícies externas parecia desnecessária devido ao baixo risco de pessoas pegarem COVID-19 em superfícies externas ou no ar com muito poucas pessoas do lado de fora, disse Dongyan Jin, virologista da Universidade de Hong Kong.

“Isso é atirar em mosquitos com canhões”, disse Jane, embora ele acredite que a desinfecção de superfícies internas, especialmente em locais visitados por pessoas infectadas, é essencial.

As infecções também foram encontradas em duas outras cidades na província de Shaanxi – a mesma província de Xi’an – e na região de Guangxi, províncias de Zhejiang, Guangdong e Sichuan.

