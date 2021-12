Super Typhoon Ray deixa quilômetros de destroços nas Filipinas

Em Bohol, onde várias mortes na tempestade foram registradas, carros capotaram amontoados na beira da rodovia e nos campos na segunda-feira. Incontáveis ​​árvores e detritos cobriam o terreno. Muitas das mortes ocorreram em áreas costeiras inundadas por tempestades ou em locais onde as pessoas foram esmagadas por casas que desabaram com o vento. Em todos os lugares, as pessoas podiam ser vistas vagando pelas ruínas de casas para salvar o que restava de suas antigas vidas.

Na rodovia para Obai, perto de uma baía em Bohol, os sobreviventes da tempestade escreveram: “Ajude-nos”, um apelo desesperado para que helicópteros e aviões passassem.

As autoridades alertaram que os residentes de áreas remotas também ficando sem comida. países como os Estados Unidos e Canadá, China E Coreia do Sul Eu prometi ajuda. Uma agência da ONU pediu US $ 107,2 milhões “para apoiar o governo na resposta às necessidades humanitárias mais urgentes nos próximos seis meses”.