Compre o iPhone 13 ‘grátis’ com a troca na Verizon, T-Mobile e AT&T: O que você precisa saber

Uma maçã iPhone 13 Wasl e, como de costume, as operadoras oferecem uma variedade Ofertas comerciais Para motivar os usuários a atualizar ou trocar. A AT&T abriu o portão com a melhor oferta de troca da temporada, essencialmente descartando o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Mini a um preço inicial de uma queda “gratuita” para um novo E clientes atuais. Na sexta-feira, 17 de setembro, a Verizon efetivamente combinou essa oferta, enquanto a AT&T chocou seu negócio para também permitir um iPhone 13 gratuito (e também oferecerá US $ 1.000 de desconto no iPhone 13 Pro Max com trocas elegíveis).

A T-Mobile também oferece todos os três dispositivos gratuitamente para clientes novos e existentes.

Em todos os casos, existem muitas advertências. Tudo depende do telefone com o qual você está negociando, do plano sem fio que você tem e do financiamento que você escolher.

AT&T / captura de tela por CNET



As pré-encomendas do iPhone 13 já estão disponíveis (e Já solicitado em alguns casos) Para ajudá-lo a evitar ter que vasculhar os detalhes, descrevemos os principais detalhes nas ofertas de troca das três operadoras.

Sarah Teo / CNET O negócio é válido apenas para aqueles com plano ilimitado e com parcelamento de 36 meses.

Você também deve ter uma posição comercial qualificada em boas condições de funcionamento. As linhas iPhone 11 e 12 (e XS Max), bem como telefones recentes como Samsung Galaxy S20, S21, Note 20, Google Pixel 5 e LG Wing, estão entre os telefones que podem obter um desconto total no iPhone 13 Pró.

Outros, como o iPhone X, XS e XR, a linha Galaxy S10, a linha Pixel 4, a linha OnePlus 8 estão entre os telefones que podem obter o iPhone 13 Mini gratuitamente. Você pode verificar o valor do seu dispositivo AT&T Trade Site.

Como acontece com outras transações com operadoras, você não receberá o valor total antecipadamente, com a AT&T abrindo mão do desconto como crédito na conta mensal pelos próximos três anos para mantê-lo em sua rede. Se você mudar de operadora ou cancelar o serviço antecipadamente, será responsável pelo saldo restante do telefone.

Verizon / captura de tela por CNET Clientes novos e existentes da Verizon podem obter o iPhone 13 Pro (somente 128 GB) com substituição selecionada – telefones danificados incluídos – em um plano de ‘qualificação’ ilimitado.

Os planos elegíveis incluem Play More, Do More e Get More, bem como os anteriores Above Unlimited e Beyond Unlimited. Nota: A fonte que você está atualizando deve estar em um desses planos.

Se você transferir seu número de telefone de outro provedor para a Verizon, poderá receber até US $ 500 para “ajudá-lo a trocar de operadora”.

Semelhante à promoção AT&T, o crédito de swap (até $ 1.000) é aplicado em parcelas mensais ao longo de 24-30 meses. Os créditos da promoção irão expirar se você sair da Verizon ou mudar seu plano.

O valor exato será ajustado com base no telefone com o qual você está comprando e negociando. Para obter o valor total de $ 1000 no iPhone 13 Pro, você precisa trocar o iPhone 11 Pro / 11 Pro Max ou o iPhone 12 Pro / 12 Pro Max.

A lista é um pouco mais ampla se você quiser descontar US $ 800 (para um iPhone 13 grátis) ou US $ 700 (para um iPhone 13 Mini). Os telefones qualificados aqui incluem iPhone SE (2ª geração), iPhone X, 11, 12 Mini ou 12. Há um grande número de telefones Android nesta categoria, incluindo a maioria dos telefones Galaxy S (S9 ou posterior), Nota (Nota 10 ou posterior)), Google Pixel (Pixel 4 ou posterior, incluindo a linha 4A), OnePlus 7 (ou posterior), LG e (V50 ou posterior, Velvet 5G UW e Wing 5G UW).

Se você não tem um telefone para trocar, teoricamente poderia comprar um iPhone SE (2ª geração) ou um Samsung Galaxy A42 5G. Ambos os telefones custam US $ 400 e a Verizon lhe dará um valor de troca de até US $ 800, desde que você compre um novo iPhone e atenda a todos os outros requisitos listados acima.

A Verizon aceitará telefones quebrados, incluindo aqueles com telas quebradas, mas eles não podem ter qualquer dano à bateria. Todos os dispositivos de substituição também precisarão desligar o Find My Features.

Mais detalhes são explicados na versão Aqui.

Sarah Teo / CNET A T-Mobile está oferecendo aos usuários novos e existentes até $ 1.000 no iPhone 13 Pro, $ 800 no iPhone 13 e $ 700 no iPhone 13 Mini com uma substituição qualificada, mas você precisará obter o melhor plano Magenta Max ilimitado e compre diretamente deles.

Planos mais antigos da T-Mobile ou Sprint também são elegíveis. Para planos T-Mobile mais antigos, isso inclui Magenta Plus ou One Plus. Para Sprint, isso inclui Sprint Max, Plus ou Premium Unlimited.

Os créditos do swap serão distribuídos por um período de 30 meses. Se você sair da T-Mobile antes disso, perderá tudo o que sobrou e precisará pagar o saldo devido no telefone.

Para obter o desconto de $ 1.000, você precisa comprar um iPhone 13 Pro ou Pro Max e trocar um iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max.

A lista é um pouco mais ampla para a lista “Desconto de até US $ 800”. Os telefones qualificados aqui incluem iPhone 12, 12 Mini, iPhone 11 e iPhone X / XR / XS / XS Max. Você também pode negociar uma variedade de telefones Android, incluindo as linhas Galaxy S20 e S21, linhas Note 10 / Note 20, Motorola Razr 5G, OnePlus 8 5G e 8T 5G.

Dispositivos mais antigos podem oferecer até US $ 400 de desconto em um novo iPhone. Detalhes completos podem ser encontrados clicando em termos e Condições No site da T-Mobile. Também vale a pena notar que a T-Mobile adicionou um novo programa de atualização Magenta Max do iPhone chamado Forever Upgrade que irá garantir “até $ 800” de volta (até $ 700 por um Mini, ou menos se você comprar um iPhone 12 hoje) em créditos troca futura. O ponto aqui: você precisará esperar dois anos para trocar o iPhone 13 ou iPhone 12 que você comprou hoje por créditos, e você precisará usar Magenta Max o tempo todo. Aqueles com outros planos da T-Mobile podem obter até $ 500 de desconto, mas você precisará trocar um iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max para obter esse desconto. Aqueles com hardware mais antigo podem obter uma oferta de até $ 400, com todos os detalhes disponíveis clicando no link “On us com Magenta Max com troca” nas páginas de produtos da T-Mobile.

