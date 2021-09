Pixel estilo Galaxy Fold, “Jumbojack” localizado no Android 12.1

Há mais de um ano, temos assistido com ansiedade enquanto o Google desenvolve seu primeiro telefone Pixel dobrável, com o codinome “Passaporte”. Graças aos detalhes no próximo Android 12.1, descobrimos que o Google tem outro Pixel dobrável em desenvolvimento, com o codinome “Jumbojack”.

No ano passado, descobrimos um arquivo O primeiro guia real O Google tem um dispositivo dobrável em construção. Em desenvolvimento sob o codinome “Passaporte”, este dispositivo estava previsto, pelo menos à época, para ser lançado no “quarto trimestre de 2021”. Desde então, os detalhes sobre o dispositivo se tornaram mais realistas, com leves contos Sobre esta dobra que aparece em Versão beta do Android 12.

De acordo com uma fonte familiarizada com o desenvolvimento do Android, Próximo lançamento no meio do ciclo Estamos provisoriamente chamando detalhes de “Android 12.1” sobre um segundo pixel dobrável. Este segundo dispositivo tem o codinome “Jumbojack”. Conseguimos confirmar a presença de Jumbojack nos documentos previamente visualizados por 9to5Google.

Existem várias instâncias de uso do Jumbojack como um dispositivo de teste, como era na época, e provavelmente ainda é, o único dobrável do Android 12. Por exemplo, o Google o usou para testar a adição de “modo” às APIs do Android, com a posição articulada posições como ‘aberto’, ‘fechado’, ‘meio aberto’ e ‘invertido’. Uma explicação razoável é que o Jumbojack é apenas um dispositivo de teste interno, no entanto, o Google também se refere explicitamente a ele como um “Pixel”.

O Jumbojack também aparentemente mostrará duas telas e, quando o Pixel for dobrado, a segunda tela ficará indisponível. Isso se refere a um design semelhante ao Galaxy Fold, com uma grande tela interna e uma menor tela externa.

Um aspecto interessante do Jumbojack é que ele aparentemente inclui alguns ajustes no Android 12 que não serão introduzidos em outras versões dobráveis ​​até o Android 12.1. Mais especificamente, o segundo dispositivo Pixel dobrável lida com a tela dividida de uma nova maneira, provavelmente semelhante ao trabalho que a Samsung fez em dispositivos dobráveis. Embora esses recursos estejam listados Antes Do Android 12.1 pode se comunicar com um Pixel dobrável antes do lançamento no meio do ciclo, ainda não vimos nenhum sinal do Jumbojack abrindo caminho para os aplicativos regulares do Pixel.

Quanto ao nome de código “Jumbojack” em si, parece ser uma referência ao cheeseburger jumbo jack de Jack in the Box. Não está claro se as origens deste cheeseburger são uma dica de seu design dobrável. “estilo hambúrguerComo o Galaxy Z Flip, em vez de um estilo ‘cachorro-quente’ como o Galaxy Z Fold.

No momento, não temos nenhuma outra pista sobre este Pixel dobrável, como o chip usado ou o tamanho das telas. Da mesma forma, não temos certeza de como o Jumbojack se relacionará com o dispositivo dobrável Pixel, o Passport, se os dois dispositivos serão lançados lado a lado ou separados por um ano, ou se ambos serão lançados. Continuaremos monitorando mais evidências do Jumbojack nos próximos meses.

Dylan Russell Abner Lee contribuiu para este artigo

