Surface Pro 8 com tela de 120 Hz e vazamentos de suporte Thunderbolt

A Microsoft está se preparando para lançar seu novo modelo Surface Pro 8 na próxima semana, e parece que um vazamento revelou exatamente o que esperar. Conta do Twitter Shadow_Leak Ele postou uma imagem de um Surface Pro 8 do que parece ser uma lista de varejo. A conta afirma que o Surface Pro 8 será enviado com uma nova tela de 13 polegadas de 120 Hz com engastes estreitos e duas portas Thunderbolt.

A beira Eu mencionei semana passada Que o Surface Pro 8 será enviado sem portas USB-A, em favor do USB-C e do Thunderbolt. Também relatamos que a Microsoft está testando telas de 120 Hz para a faixa Surface Pro. A imagem vazada e as especificações são consistentes com o que ouvimos de fontes familiarizadas com os planos da Microsoft.

O vazamento também revela que a Microsoft está mudando para unidades de estado sólido removíveis no Surface Pro 8. O que corresponde ao Surface Laptop 4 e Surface Pro X, e tornará mais fácil para as empresas trocarem unidades.

A Microsoft realizará um evento de Surface Hardware em 22 de setembro, onde esperamos A empresa anunciou o novo Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Book 4, o Surface Pro X atualizado e o sucessor do Surface Duo com Android. Fique ligado A beira Para todas as notícias do Surface em 22 de setembro, das 11h ET / 8h PT em diante.