Como a Ásia, que já foi vacinadora, está acelerando as vacinações

Então veio a variável delta. Apesar de seu país estar praticamente fechado, o vírus encontrou seu caminho. E quando isso aconteceu, ele se espalhou rapidamente. No verão, a Coreia do Sul enfrentou sua pior onda de infecções. Leitos hospitalares e oxigênio acabaram na Indonésia; E na Tailândia, os profissionais de saúde tiveram que recusar pacientes.

Com o aumento dos casos, os países estão mudando rapidamente sua abordagem de vacinação.

Sydney, Austrália, anunciou seu bloqueio em junho, depois que um motorista de limusine desprotegido descobriu um tipo Delta de uma tripulação aérea dos Estados Unidos. O então primeiro-ministro Scott Morrison, que anteriormente disse que a vacinação “não era uma corrida”, pediu aos australianos em julho que “procurassem ouro” na campanha de vacinação do país.

Ele agiu para superar a escassez de abastecimento, que foi exacerbada pela lenta aprovação regulatória. Em agosto, a Austrália comprou 1 milhão de doses de Pfizer da Polônia; Este mês, Morrison anunciou a compra de um milhão de rodadas Moderna da Europa.

Quando o surto Delta veio à tona, menos de 25 por cento dos australianos com mais de 16 anos receberam uma única injeção. No estado de New South Wales, que inclui Sydney, 86% da população adulta já recebeu a primeira dose e 62% dos adultos estão totalmente vacinados. O país espera vacinar 80% de sua população com mais de 16 anos até o início de novembro.

“Houve uma grande liderança na comunidade – houve pessoas de todas as divisões políticas que vieram apoiar a vacinação”, disse Greg Dorr, um especialista em doenças infecciosas da Universidade de New South Wales. “Isso realmente nos ajudou a superar o nível de hesitação que existia.”

Muitos governos têm usado incentivos para encorajar a vacinação.

Na Coreia do Sul, as autoridades abrandaram as restrições em agosto a reuniões privadas de pessoas totalmente vacinadas, permitindo que se reunissem em grupos maiores, ao mesmo tempo em que mantinham restrições mais rígidas a outros. Cingapura, que vacinou 82% de toda a sua população, já anunciou medidas semelhantes.

Os pesquisadores também analisaram os bolsos de pessoas que se recusam a ser vacinadas e tentam persuadi-los.