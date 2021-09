Esta eleição levou a uma mudança geracional na política alemã | Anke Hasel

sDomingo eleição Na Alemanha, ela encerrou uma campanha surpreendente sem precedentes na história do pós-guerra do país. A União Democrática Cristã (CDU) de Angela Merkel sofreu uma derrota esmagadora, e não apenas perdeu um quarto De sua parte na votação, uma série de constituintes importantes – incluindo aqueles ocupados pela própria Merkel – também terminaram em terceiro lugar em três dos estados do leste da Alemanha, atrás dos social-democratas e da direita populista AfD.

Desde 2015, os democratas-cristãos deixaram de ser a força dominante na política alemã, quase indomável e o único dominante ou Festa do Povo, em um partido em desordem, com grandes lutas internas pelo poder, um dreno de ideias políticas e escândalos de corrupção, já que os políticos da CDU descobriram que obtiveram ganhos pessoais com a pandemia de Ofertas polêmicas de máscaras.

Os social-democratas, em grande parte riscados como candidatos sérios nas eleições de apenas seis meses atrás, tiveram um retorno notável, ficando em primeiro lugar na votação popular e ganhando apoio significativo nos estados do leste. O candidato deles é um Ministro das Finanças experiente Olaf Schulz, se apresentou como o verdadeiro herdeiro do estilo político de Merkel, que combina pensamento racional com humildade pessoal.

Ambos os partidos perderam sua posição como forças políticas dominantes. Nenhum deles consegue atrair mais de 26% dos votos e cada um precisa de mais dois partidos para formar um governo. Os Verdes e os Liberais Democratas (FDP) são reis e podem ficar do lado dos conservadores ou dos social-democratas. Esses não são aliados naturais, porque os argumentos de venda do FDP são o liberalismo de mercado e a austeridade fiscal, enquanto os verdes estão mais próximos dos sociais-democratas na política fiscal e social e sugerem que um Estado forte é essencial para lidar com a crise climática.

Ambas as partes, no entanto, concordam em outros pontos. Ambos estão ansiosos por promover a inovação e a digitalização, mas também os direitos humanos e a imigração. Embora fiscalmente agressivo, o FDP é muito amigável com a UE e prefere dar mais passos no sentido de uma união mais estreita. Sobre as mudanças climáticas, o FDP favorece mais ferramentas baseadas no mercado, às quais os Verdes não se opõem. Ambos concordam que a melhor contribuição da Alemanha para resolver a crise climática será se tornar um líder em tecnologias amigas do clima, que o nível alemão de grande sucesso fornece para pequenas e médias empresas e para a base de engenharia do país.

candidato do partido verde Annala Barbuk, fez inúmeras visitas à comunidade empresarial durante a campanha eleitoral, com pelo menos algumas empresas reconhecendo sua compreensão dos problemas que enfrentam e seu apoio para resolvê-los. Há um terreno comum significativo de ambos os lados quanto à necessidade de políticas que promovam soluções tecnológicas para os desafios atuais.

O poder verde / liberal também representa uma mudança geracional na política alemã. Entre os eleitores pela primeira vez, o FDP ficou em primeiro lugar com 23% dos votos. Os verdes ficaram em segundo lugar, com 22%. o anterior festas popularesEnquanto isso, a CDU e o SPD ficam muito para trás. Seu apoio eleitoral vem dos idosos, que representam 30% do eleitorado. Os dois principais partidos estão tentando cooptar os antigos com a política de pensões e também prometendo manter o status quo. Se os Verdes / Liberais estão agora no comando, isso representa um desafio ao domínio da formulação de políticas pelos idosos em governos anteriores. O Partido Social-democrata já havia começado a recrutar deputados mais jovens; Cerca de um terço dos membros do Parlamento recém-eleitos têm menos de 40 anos. Dentro da CDU, há um movimento para quebrar o monopólio de políticos mais velhos, como Wolfgang Schäuble, o ex-ministro da Fazenda, que é visto como responsável pela escolha de Armin Laschet, que é visto como um candidato desesperado com baixas taxas de aceitação.

O maior desafio para um governo de coalizão prático e voltado para o futuro é encontrar compromissos sustentáveis ​​em questões espinhosas. Em uma coalizão tripartida, as principais posições políticas devem ser determinadas antes de o governo assumir.

Uma política fiscal rígida e regras orçamentárias equilibradas restringirão o investimento público em inovação e na infraestrutura necessária. As três partes terão de apresentar novas ideias para mobilizar o investimento público, quer através de um fundo de investimento, quer através da realocação dos subsídios existentes para novos investimentos.

As soluções de mercado para combater as mudanças climáticas podem exacerbar a desigualdade social e aumentar os preços da mobilidade e da habitação. A Alemanha teme o descontentamento popular com as políticas climáticas se a renda for afetada. Encontrar mecanismos para compensar as famílias de baixa renda pelos custos mais elevados das políticas climáticas é uma prioridade política.

Finalmente, em EuropaO novo governo terá uma palavra importante no quadro financeiro europeu e nas perspectivas do fundo de recuperação COVID-19 da UE. Aqui, a influência dos partidos Verdes / FDP deve melhorar o processo de tomada de decisão europeu, apesar da postura linha-dura dos liberais.

À medida que os partidos mais jovens descobrem quem vão escolher como chanceler, a mensagem que virá do novo governo já está tomando forma: Angela Merkel está passando o bastão para a geração mais jovem de políticos, que estão menos ligados aos partidos mais antigos do centro-esquerda e centro-direita. O novo chanceler virá de um dos antigos partidos; No entanto, as políticas serão formuladas por jovens.