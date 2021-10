Primeiro-ministro de NSW demite-se por causa de investigação de corrupção em meio a batalha de COVID-19

A primeira-ministra de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, participa de um serviço memorial em Martin Place em Sydney, Austrália, 11 de novembro de 2020. Saeed Khan / Paul via Reuters

SYDNEY (Reuters) – O primeiro-ministro da maior economia da Austrália, Nova Gales do Sul, renunciou na sexta-feira depois que um órgão anti-corrupção disse que estava investigando se havia cometido uma conduta que “constitui ou viola a lei”. confiança pública.”

A demissão repentina de Berejiklian ocorre no momento em que o estado, que tem uma economia maior que Cingapura, Tailândia ou Malásia, enfrenta o maior surto de COVID-19 do país e se prepara para encerrar meses de bloqueio enquanto a Austrália se prepara para reabrir as fronteiras internacionais em novembro. Consulte Mais informação

Berejiklian disse que os casos investigados eram “questões históricas”, mas ela se sentiu obrigada a renunciar devido aos prazos potencialmente longos envolvidos na investigação. Ela também disse que o país precisa de certeza sobre sua liderança em meio à pandemia do coronavírus.

“Afirmo categoricamente que sempre agi com o mais alto nível de integridade”, disse ela em entrevista coletiva.

A Comissão Independente Anticorrupção de Nova Gales do Sul (ICAC) disse em um comunicado em seu site que realizará mais audiências públicas como parte de sua investigação em andamento, Operação Cable, em 18 de outubro.

Esta investigação já ouviu falar que Berejiklian tinha um relacionamento secreto com um legislador estadual que é o foco de sua investigação de corrupção.

“Minha renúncia como primeiro-ministro não poderia ter vindo em momento pior, mas o momento está completamente fora do meu controle, já que o ICAC escolheu tomar essa ação durante as semanas mais desafiadoras, os momentos mais desafiadores da história do estado,” Berejiklian disse. .

Berejiklian, que se tornou primeiro-ministro em 2017, tem feito frente à mídia quase diariamente anunciando taxas de infecção de COVID-19, mortes e restrições a empresas, escolas e famílias enquanto o estado luta contra um surto variável do delta que começou em junho.

Na semana passada, as taxas de infecção diárias começaram a diminuir conforme o estado se aproxima de sua meta de vacinação de 70 por cento e maior liberdade de movimento é esperada em meados de outubro.

New South Wales registrou 864 novos casos e 15 mortes na sexta-feira, mas as autoridades alertaram que os hospitais enfrentarão um pico de pacientes ao longo de outubro, à medida que as restrições sociais forem suspensas, já que o estado se aproxima de 80 por cento da vacinação.

Berejiklian é o segundo primeiro-ministro de NSW a renunciar devido à investigação do ICAC. O líder de NSW, Barry O’Farrell, renunciou em 2014 após fornecer evidências de que se esqueceu de dizer à comissão que havia aceitado um vinho Grange de US $ 3.000.

Berejiklian disse que disse aos ministros em seu gabinete que se eles fossem objeto de uma investigação de integridade, eles deveriam se afastar até que seus nomes fossem limpos, mas no caso dela, como primeira-ministra, essa não era uma opção. Ela deixará o Parlamento assim que houver eleições parciais.

O primeiro-ministro Scott Morrison disse que ela “mostrou qualidades heróicas” como primeira-ministra, enquanto a ex-primeira-ministra Malcolm Turnbull escreveu no Twitter que ela era uma reformista dedicada que “corajosamente e incansavelmente liderou o país através de incêndios florestais e epidemia”.

Berejiklian testemunhou em uma audiência do ICAC há 12 meses e negou qualquer irregularidade.

O ICAC disse na sexta-feira que o escopo de sua investigação foi ampliado para incluir se Berejiklian entre 2012 e 2018 “se envolveu em uma conduta que constituiu ou constituiu uma quebra de confiança pública ao exercer funções públicas em circunstâncias nas quais ela estava em um conflito entre seus deveres públicos e seu interesse particular “porque ela tinha um relacionamento pessoal com o então MP de New South Wales, Daryl Maguire.

Uma possível violação envolve o financiamento de doações prometidas a organizações comunitárias no eleitorado de Wagga Wagga de Maguire, e se elas falharam em denunciar ou encorajar o comportamento corrupto de McGuire. O representante legal de Maguire não quis comentar.

Maguire disse à mesma investigação em larga escala no ano passado que recebeu envelopes cheios de milhares de dólares em dinheiro em seu gabinete no Parlamento como parte de um esquema para cidadãos chineses obterem vistos fraudulentos, e também tentou ganhar dinheiro com sua posição como presidente . O Grupo de Amizade Ásia-Pacífico no Parlamento, promovendo uma série de acordos comerciais chineses nas ilhas do Pacífico.

(Reportagem de Kirsty Needham). Edição de Lincoln Fest, Christopher Cushing e Michael Perry

