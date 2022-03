Lisboa, 5 de março de 2022

Está lá. O seu encontro anual com a bonança da moda portuguesa também é um festival de música. É hora de encobrir, criticar e provar a decoração e a cor Festival do Kansas.

O Festival da Música Portuguesa vai realizar as suas meias-finais esta noite e segunda-feira, com 10 músicas seguidas. As seguintes músicas competiram esta noite:

Os quartos e mia – “Ama” Sr. Motorista – “Galison” Diana Castro – “Gengibre Yale” FF – “Como om bom alguém” Norton – “Esperança” Ária – “Por que?” Kumbania Alcázara – “Aminha Priya” Outro – “Dia do Sul, Dia do Sul” Astronautas Wallace & Oz – “Odisseia” Pizza de Fado – “Povo Pequinino”

O show da vida foi repleto de entrevistas e apresentações coloridas ao longo da noite. Havia posições claras no lado da moda Pizza de FadoAcampamento pintado no rosto, Kumbana AlcázaraÓculos de sol engraçados e ÁriaVestido branco fofinho. voz, grupo Os quatros e mia E Moro Impressionado por suas vozes poderosas. Diana Castro, Kumbania Alcázara E Pizza de Fado Forneceu idéias de palco provocativas Moro Deliberadamente escolheu anti-encenação que funcionou bem para uma simples música de trance.

Os atos independentes vieram em homenagem aos vencedores do prêmio do ano passado Mamba negraDe quem é o vocalista Tadanga Aptempo abriu o show com uma mistura de almas arrasadora. Outra artista fundadora ilustre foi Rita Redshouz, que surgiu com o impressionante redesenho da entrada de 1992 “Amore d’Aqua Fresca”, enquanto ao mesmo tempo vestida com a bandeira ucraniana. Portugal (país Verga e Ani Lorak, c. Deu 12 pontos a cf), com importantes minorias étnicas ucranianas, pediu doações, ecoando sentimentos semelhantes na França e na Suécia.

No entanto, no final, foi uma competição musical e apenas cinco pessoas ganharam. Os cinco seguintes foram declarados elegíveis:

Os quatros e mia!

Ária !

! FF !

! Diana Castro !

! Moro!

Aqui está um bom roteiro que captura a surpresa de Moro ao ser anunciado com o placar:

A próxima semifinal será na segunda-feira, 7 de março. Vamos ver lá!

