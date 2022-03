Realizações significativas para Portugal e Espanha no REC 2022

À medida que as eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby 2023 esquentam, a Espanha se destaca contra a Romênia em Madri.

Para manter vivos os sonhos do Campeonato do Mundo de Rugby 2023, Portugal e Espanha venceram o Campeonato da Europa de Rugby no fim de semana, especialmente este último que teve a melhor tentativa de marcar no final.

Os dois lados agora se encontram em 13 de março, que será o maior jogo para os dois países.

No sábado, Portugal sabia que precisava de uma grande vitória contra a Holanda – e fê-lo no concelho do Complexo Desportivo, em Caldas da Reinha.

A vitória por 59 a 3 os coloca em quarto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Os dois primeiros lugares se qualificarão automaticamente para o evento Showpiece até o final de março, e o terceiro avançará para a rodada final de qualificação.

Portugal está agora um ponto atrás da terceira colocada Romênia, quatro atrás da segunda colocada Espanha, e eles têm mais dois jogos pela frente.

Portugal está na liderança desde o início, contra a Holanda, que ainda não venceu um jogo em 2021 ou 2022.

No entanto, foram realmente os espectadores que assumiram a liderança logo no início com um pênalti do lateral de Campbell.

Scrum-Meio João Belo agarrou a defesa holandesa Nápoles e tentou convertê-la em 14 corridas, enquanto Portugal acertou rapidamente.ºMinuto. Essa mudança veio do ala Danny Antoines, do Out Wide.

Hooker Dwarte Dinis marcou o segundo tento 23 minutos depois. Desta vez não mudou, mas a terceira tentativa logo veio do pivô Pedro Bettencourt, que foi de sete pontos, ou seja, eles largaram 19-3 e clicaram.

Pouco antes do intervalo, um belo passe interno de Dinis tirou o nº 8 de Rafael Simos na quarta tentativa, dando aos Antoons uma vantagem de 26-3.

No segundo tempo o trânsito foi de mão única e o time da casa somou mais 33 pontos contra adversários exaustos.

Depois que Simos quebrou sua segunda tentativa, Antoons atacou o poste tentando mudar.

O ala Rodrigo Marta, o suplente Rafael Stordy, Bettencourt e Antoine fizeram tentativas consecutivas e trocaram as quatro para fazer 59 a 3.

No domingo, Espanha e Romênia se enfrentaram no aguardado confronto no Estádio Central UCM, em Madri.

O Hooker Espanha assumiu a liderança com um tento de Marco Pinto e converteu um lance de Manuel Ordos.

Matthew Foles, que viu algumas grandes mãos para frente e para trás, fez uma segunda tentativa de 13º Minuto, Ordas muda.

Como a Espanha manteve um homem no pecado, a Romênia o usou para diminuir a diferença para 14-7 aos 17.º Minuto. O center Hingley Vavosa marcou um tento e foi convertido pelo lateral Ional Melinde Cola.

A terceira tentativa da Espanha foi substituída por John Jabala e Ordas, e então, meia hora antes, uma interceptação matou a Romênia.

O pivô Alvar Kimeno pegou a bola solta e converteu para 28 a 7 com Ordas.

Assim o placar durou até 53rd No minuto em que Ordas chutou o pênalti.

Poucas horas antes de Frederick Quersey marcar uma excelente tentativa na linha de trás, ela foi substituída.

O jogo terminou empatado em 38 a 7, mas Vavoza marcou seu segundo tento, convertido pelo zagueiro Daniel Fly, e depois mostrou excelente ritmo para marcar sete pontos, já que o ala Marius Simeone não desistiu da Romênia.

O placar final foi de 38 a 21, após o que Bolts disse: “Sentimos a pressão, mas queremos a pressão e queremos nos classificar para a Copa do Mundo.

“Vimos este jogo e o jogo contra Portugal como duas finais, ganhámos uma e agora temos de nos concentrar no próximo jogo”.

O seleccionador da Roménia, Andy Robinson, afirmou: “A Espanha mereceu ganhar este jogo. Estávamos fora do nosso jogo. Cometemos muitos erros”.

Por Gary Heatley

Fotos Walter Degrolmo