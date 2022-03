Aos 55 anos, apaixonada e em busca de uma vida mais vibrante, Heidi Diesel largou seu emprego de seis dígitos como executiva de vendas nacional para viajar pelo mundo em busca de seu utopismo pessoal.

Heidi alugou sua casa, arrumou seus pertences pessoais e foi para o aeroporto com uma única bagagem de mão.

Ela planeja viajar por 10 anos para descobrir onde quer estar e o que quer fazer.

“No final, se eu tivesse 65 anos e tivesse que voltar ao trabalho, tudo bem – mas desta vez eu queria fazer coisas divertidas”, diz Heidi.

Ela é divorciada – seus dois filhos estão crescendo e vivendo ocupados sozinhos, então era a hora certa.

Heidi excursionou pela Ásia e Austrália pela primeira vez, retornando aos Estados Unidos em 2019, o que deve ser uma parada rápida, quando ele retomou sua turnê no Extremo Oriente. Mas ela pegou o vento de um novo vírus desagradável enraizado naquela área e escolheu uma alternativa.

“Sempre sonhei em seguir a Rota da Seda, mas decidi que não era a melhor época, então fui para a Europa.”

Lá, ele se viu em meio a tempos difíceis, pois Kovid foi atacado em fevereiro de 2020.

O plano do Haiti de viajar pelo mundo fracassou. Ela foi para a cama com alguns amigos em uma pequena vila nos arredores de Zurique, na Suíça, esperando em uma emboscada até que as circunstâncias mudassem. Mas todo mês ela precisava solicitar uma extensão de visto – algo que nem sempre era garantido.

“Achei que seria mandado para casa no próximo voo”, diz ele. “Foi emocionalmente exaustivo. Nesse ponto, comecei a procurar um lugar para me estabelecer.”

Sua pesquisa a levou Portugal.

Nunca tinha pisado em Portugal e só conhecia os dois que tinham ido tão longe. Mas, em seu caminho de cinco anos para a cidadania, ele achou o país muito atraente.

Heidi regressou aos Estados Unidos para preencher o pedido de visto D7 (emitido a estrangeiros que pretendam aposentar-se em Portugal ou que pretendam viver de rendimentos próprios) através da Embaixada de Portugal. No entanto, no momento em que recebeu a aprovação da impressão digital do FBI necessária para o pedido (devido a atrasos relacionados ao COVID), Portugal havia fechado temporariamente todos os novos candidatos D7.

Decepcionada, Heidi examinou outros tipos de vistos ainda emitidos por Portugal. Ela encontrou algo que poderia funcionar: um visto de estudante. Ele atacou furiosamente o Google e descobriu o desejo de ler português 28 horas por semana. Coimbatore. Ela rapidamente se inscreveu, enviou seus documentos e recebeu a aprovação duas semanas depois.

Heidi regressou a Portugal com quatro malas pesadas. Quando ela teve problemas para recolhê-los no carrossel de pacotes, algo sério caiu em sua perna – quebrando o dedão do pé.

Não respeitado





Os portugueses perguntaram: “Onde estão as tuas malas?” Disse e desceu. “Nós vamos cuidar de você!” E “Vamos buscar a enfermeira do aeroporto!”

A enfermeira a levou para o hospital em um táxi. O motorista cuidou de toda a sua bagagem e levou-a às pressas para a sala de emergência. Lá, um médico e dois especialistas trataram suas feridas. Dentro de uma hora ela estava dentro e fora, e KP estava esperando pacientemente.

Sem seguro de passageiros, Heidi se surpreendeu quando sua conta final foi de € 100 (cerca de US$ 115… menos do que teria gasto nos EUA). Heidi diz que as visitas de acompanhamento aos Estados Unidos teriam sido rentáveis ​​para ele, por apenas € 18 (US$ 21) cada.

“Eu nunca tive uma lesão curada tão rapidamente”, diz Heidi. “É incrível o que acontece quando você recebe o tratamento médico certo.”

KP foi a uma farmácia para preencher suas prescrições, ajudou a usar o caixa eletrônico e foi ao supermercado antes de carregar todas as suas malas nos quatro lances de escada. O Haiti temia o custo, pois havia investido mais de três horas. Mas o homem perguntou: “É 50 € certo?”

“Ainda choro pensando nisso”, diz Heidi. “Pensei, Deus… estou no país certo! O nível de compaixão era absolutamente esmagador.

E, gostemos ou não, o Haiti parece ter encontrado o lugar certo para viver. Um lugar onde as pessoas ainda se importam, e a comunidade se apoia e se ajuda. Por algum tempo ela sentiu que algo estava faltando nos Estados Unidos.

Por um lado, brinca que Heidi gasta agora 33 dólares por mês num plano de saúde que compra ao seu banco — bancos e mercearias vendem seguros em Portugal — “menos do que o custo de regressar a casa para uma má refeição”.

Quando suas aulas em Coimbatore mudaram para o aprendizado online, ele decidiu explorar muitas partes do Haiti. Foi quando ela descobriu Cindra Se apaixonou.

Com um microclima fresco e nublado, Cindra é muito diferente da maior parte de Portugal. Mas o Haiti gosta e quer evitar muito calor ou frio.

Ele diz que há apenas cerca de sete estrangeiros morando lá e quer se integrar aos locais, o que também se aplica a ele. Cindra oferece vida de cidade pequena, a uma curta viagem de trem da cidade grande. Além disso, como uma mulher solteira, Heidi se sente completamente segura lá.

Heidi alugou um apartamento de 970 metros quadrados e dois quartos em um prédio de 250 anos por € 800 (US$ 905) por mês. Aplicativos como eletricidade, água e Wi-Fi custam cerca de 150 por mês.

Heidi retornou aos Estados Unidos em maio de 2021 para solicitar novamente seu visto de residência D7. Em dois meses, Haiti vendeu sua casa em Seattle e removeu a maioria de seus pertences.

Quando seu D7 foi aprovado para uma estadia temporária de dois anos em setembro do ano passado, Heidi voltou para casa para buscar seu cachorro Bailey. Agora ela e Bailey estão em Cindra – espero. Em dois anos, ele pode se inscrever por mais três anos, após os quais pode solicitar a cidadania plena – se passar no exame de língua e história.

“Tudo o que eu procurava foi encontrado aqui em Portugal”, diz Heidi. “Finalmente estou em casa!”

Esta história correu pela primeira vez na vida internacional.