Chris Evans brilha de volta em Michigan: relatório de estoque otimista da semana 6 para os bengalis

A maioria dos fãs e analistas espera Cincinnati Bengals Para cuidar dos negócios no domingo contra Detroit Lions. Mal sabiam eles que aquele seria um dia para as escolhas da sexta rodada.

A classe júnior de Cincinnati já provou ser forte, com muitos jogadores selecionados em todos os três dias Projeto NFL Contribua de forma positiva. Enquanto alguns estão acostumados a fazer manchetes, alguns apenas precisavam da oportunidade certa para aparecer. Isso é exatamente o que uma das últimas corridas fez na vitória do time por 34-11.

estoque em alta

Os Bengals recrutaram quatro competidores desde que assumiram Joe Mixon em 2017. Apenas um deles marcou na NFL, e seu nome é Chris Evans.

Evans não demorou muito para entrar no jogo e causar impacto. Como vice-campeão no retorno, ele veio para Joe Mixon depois que Mixon converteu seu primeiro de cinco touchdowns do dia. Dois atores, respectivamente, vieram como uma opção de check-and-go e Joe Burrow buscou uma chance para Evans participar. Borough acertou em cheio contra o linebacker Jalen Reeves-Maiben, que não é conhecido por sua habilidade de cobertura, fez um check na linha e prendeu Evans apesar de sua timidez na zona de chegada.

O preto desempenha o papel de capa 1 aqui. LB apontou para Evans e para a segurança profunda. Chris Evans torra este LB de volta à linha de scrimmage em seu lançamento e, em seguida, faz um ótimo trabalho de rastreamento da bola para o touchdown. pic.twitter.com/MsCNbdQ2bK – Mike (nenhum) (@benengals_sans) 19 de outubro de 2021

O passe de Burrow não caiu corretamente na cesta de pão de Evans, então o linebacker em ascensão teve que fazer um grande esforço para segurar a bola. Como um receptor normal nascido, Evans o torceu e pousou na zona final azul de Honolulu.

A captura foi boa, a versão que deixou Reeves Maypin parecendo uma torrada teria sido melhor. Você não vê esse tipo de movimento fora da linha correndo muito para trás, contra um linebacker lento ou não.

Evans aguentou mais duas recepções e 25 jardas adicionais para finalizar três recepções de 49 jardas. Ele também trabalhou como corredor (quatro estocadas em 18 jardas), mas seu trabalho como protetor de passes foi onde seu valor realmente apareceu. Evans fixou suas três repetições em passes de bloqueio, incluindo um que deu a Burrow algum tempo para completar sua passagem mais longa do dia.

Ele até apareceu em times especiais. O que mais você poderia pedir a um novato?

Claro, Evans teve um ótimo dia alcançando e bloqueando Burrow, mas dê uma olhada em seu trabalho aqui em times especiais no primeiro tempo. Ele impede Jason Cabinda de correr para Hopper e depois correr atrás do rápido Stanley Morgan erra Calif Raymond, e ele tem uma maneira perfeita de intervir. # Bengal pic.twitter.com/QwvwS5tWSv – Mike Petraglia (@Trags) 18 de outubro de 2021

É apropriado que tudo isso tenha acontecido 40 milhas a leste de Ann Arbor, onde Evans passou anos se perdendo em Michigan. Sua falta de tempo de jogo, produção e comentários acadêmicos de 2019 dizimaram seu estoque, o que permitiu que o Bengals o prendesse no final da sexta rodada. Ele revelou aos repórteres após o jogo que trabalhou na segurança de um evento no Ford Stadium há quase dois anos, enquanto cumpria sua suspensão.

Voltar àquele estado, naquele estádio, e fazer o que ele fez, é o que fazem as narrativas esportivas empoderadoras.

Muitos, como eu, pensaram que este jogo viria na semana passada, quando Joe Mixon estava empatado contra Green Bay Packers, mas foi Samaje Perine com COVID-19 que deu a Evans o maior número de tiros (16) que ele viu durante todo o ano. Independentemente de Beren retornar na próxima semana, você tem que pensar que Evans manterá um papel mais complexo no futuro.

Evan Macpherson Precisa esquecer completamente este jogo Packers. Foram feitas perguntas se ele estava entrando em uma depressão após errar três de seus últimos quatro chutes; Dois deles são vencedores em potencial.

O ambiente interno em Detroit pode ter ajudado a voltar aos trilhos, mas McPherson foi a imagem perfeita na semana 6. Ele cavou suas duas tentativas de campo, uma de 38 e uma de 40, acertando perfeitamente as últimas três tentativas de pontos extras pós-rebatidas . Postado no primeiro.

estoque estagnado

Para surpresa de ninguém, os leões não conseguiram manter a cobertura Ja’Marr Chasevelocidade de campo. Adicione mais quatro recepções e 97 jardas à incrível temporada júnior de Chase.

A jogada que pareceu mudar o jogo foi a que nos acostumamos este ano. Com menos de 30 segundos restantes para o segundo quarto, Burrow disparou uma bola lunar perfeita que viajou exatamente 40 jardas aéreas para Chase pela linha lateral direita. O ganho de 34 jardas valeu o ataque no campo de alcance de McPherson, e eles nunca olharam para trás de uma subida de 10-0 no intervalo.

Burrow estava sob pressão na jogada e Chase estava bem protegido quando largou a bola. Não foi apenas o lance que fez uma jogada tão original acontecer, foi sua confiança crescente em Chase para empilhar o escanteio e encontrar a bola que permitiu que tudo se espalhasse perfeitamente.

Gosto do que Bill Barnwell da ESPN escreveu sobre Chase and Borough Seu último artigo sobre os times mais desenvolvidos da NFL:

Borough também incendiou times que tentaram aplicar pressão extra. Ele marcou o melhor QBR 97,1 da liga contra o Blitz até agora, depois de uma temporada em 26º lugar na mesma categoria. Chase não é um atacante ofensivo, mas acrescenta ex-Burrow LSU Ele deu ao seu colega quarterback alguém em quem confiava tacitamente em estradas quentes e bolas 50/50, permitindo-lhe tirar a bola antes que a blitz chegasse em casa. Chase lidera a liga em jardas de recepção (273) quando Burrow é atacado.

Se ao menos houvesse aqueles que pensaram na declaração ousada antes de Chase se tornar um bengali.

Não foi uma ótima caminhada em torno de Chase. Enquanto ele tinha dois recebedores de longa distância e manteve o ritmo com o recorde do time em uma única temporada, ele permitiu sua primeira passagem pelos dedos para as mãos do lateral Amani Aourwar. Foi a sétima interceptação do ano de Burrow para Chase, mas o novato respondeu claramente bem.

Em um sentido muito literal, os bengalis tinham que aceitar o mal com o bem quando se tratava de Tree Hill. O novato fez seu primeiro início de carreira no domingo no Right Guard, uma posição que não jogava desde seu primeiro ano na Geórgia, em 2018. Descrevê-lo como um artista inconstante, é um eufemismo.

Depois de algumas repetições de proteção de passe questionáveis, Hill foi sinalizado para retenção e um falso início no jogo consecutivo no final do primeiro quarto. Hill vai parar de dirigir, mas foi substituído por Jackson Carman A próxima vez que o crime entrou em campo. Karman teria terminado o jogo da maneira que ele estava jogando então Ele não sucumbiu a nenhuma doença com a qual estava lidando.

Karman fez um bom jogo antes de vomitar após 23 rodadas. Ele foi banido por apenas seis jogadas, mas ficou em terceiro lugar como o melhor guarda da categoria. Hill também jogou melhor quando voltou ao jogo, mas nada deve mudar entre esses dois novatos. Karman deve ser o iniciador, desde que seja saudável. Foi ótimo assistir Hill ver o campo, mas ele ainda não está pronto para começar.

Embora não tenha sido elaborado pela equipe, Nick McCloud Ele já é um jogador júnior que joga pelo time do Bengals. Ele fez sua estreia no domingo, quando o Bengals retirou sua defesa primária no final do quarto período. Ele acaba com 14 tiros, que pode ser tudo o que ele vê até o retorno de Trae Waynes. Tre Flowers não tem estado ativo para este jogo, mas dada sua experiência, ele provavelmente verá o campo acima de McCloud avançando.

amostra de câmera Ele também se beneficiou ao entrar na hora do lixo do jogo no final. Ele terminou a temporada com 35 arremessos.

não jogou