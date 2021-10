Nathan Evaldi, do Boston Red Sox tendo problemas com rebatida da bola fundamental na derrota para o Houston Astros

Boston – arremessador do Red Sox Nathan Evaldi Ele deu dois passos em direção ao abrigo quando fez uma curva 1-2 contra o Houston Astros Mask Jason Castro Caiu na luva do apanhador Christian Vasquez Perto do canto superior direito da área atingida. Com dois pessimistas já na nona entrada, Evaldi momentaneamente pensou que estava preso no shortstop do Astros. Carlos Correa Na segunda regra e na primeira regra básica Yuli Gouriel Inicialmente, porém, Laz Diaz nunca mencionou o nocaute que teria empatado o placar em 2 de cabeça para o primeiro tempo.

Em vez disso, o bastão continuou, com Castro eventualmente monopolizando o campo central e Correa marcando para dar a Houston uma vantagem de 3-2 no jogo 4 da MLS Championship Series. As rodas caíram rapidamente para Boston, que desistiu de sete corridas no quadro final na terça-feira, quando os Astros venceram por 9-2, empatando a série em duas vitórias cada e empurrando-o para pelo menos o jogo 6, que retornará em Houston.

“Achei que fosse um rebate, mas, afinal, estou no momento agora”, disse Ivaldi após a partida. “Estou tentando acertar a bola”. “Eu ataquei a área.”

Enquanto Boston se opôs à chamada, a chance de chamar a bola de ataque de Iovaldi era de 23%, de acordo com a ESPN Statistics and Information research.

A chamada de fronteira marcou uma noite marcada por reclamações sobre a zona de greve. Diaz terminou a noite com 23 rebatidas de bola perdidas, de acordo com estatísticas e informações da ESPN, com 12 bolas lançadas por arremessadores do Red Sox e 11 arremessadores do Houston. A noite de Diaz atrás do tabuleiro foi a marcação de chute de bola mais perdida de qualquer árbitro nesta pós-temporada.

Castro disse que com a velocidade e qualidade do arsenal de Evaldi, ele estava procurando um campo que não estivesse no topo de sua zona de ataque, onde terminou com uma bola curva 1-2.

“Quando este arremesso começou, não pensei que pudesse puxar o gatilho”, disse Castro. “Foi uma bola e depois pude passar para a próxima quadra.”

O gerente do Red Sox, Alex Cora, disse que não tinha visto o vídeo da ligação de Diaz antes de falar com a mídia.

“É um trabalho difícil”, disse Cora. “Eu conheço o Laz desde os nossos dias em Miami, sabe? Ele costumava cobrir nossos jogos quando eu jogava na Universidade de Miami. Todas as sextas-feiras, o cara estava nesses jogos, então é um trabalho duro. Entendi. Trabalho duro . “

Korra teve uma exceção mais forte do que o terceiro golpe pedido pelo rebatedor em particular JD Martinez Na terceira entrada em uma bola rápida a 94,6 mph lançada por um fiel de Houston Christian Jaffer Na contagem 3-2 com o jogador do Red Sox Alex Verdugo de pé no início. Cora saiu correndo do bunker para evitar que Martinez – que raramente discute com os árbitros – seja expulso antes de enfrentar Diaz e precisa ser apanhado pelo técnico da terceira base Carlos Fibles.

“Não vou me livrar desta partida, mas pensamos que o campo era uma greve e ele discorda de nós, mas é um trabalho difícil”, disse Cora. “Eu não acho – sim, isso muda – se for um sucesso, muda tudo, certo, mas acho que temos chances no início.”

Boston foi 0-para-9 com os corredores na posição de pontuação, deixando 11 jogadores na base.

O início do Red Sox Nick Pevita Ele falhou quando questionado sobre a área de ataque de Diaz.

“Não vou dizer nada”, disse Pevita.

Evaldi disse que a zona de ataque teve impacto no resultado da partida.

“Haverá aqueles morcegos onde senti que nossos lutadores foram muito seletivos”, disse Ivaldi. “Eles tiveram boas rebatidas, um número de 1 a 0 que muda de 1 a 1 ou 2 a 0, e isso muda muito as rebatidas.”