2021 Equipe CBS Sports Midseason All-America: Jogador universitário do ano Midseason

Desenho de Mike Meredith



Com a temporada de futebol americano universitário de 2021 agora no meio, o Comitê de Especialistas em Futebol Americano da CBS Sports enfrentou muitas decisões difíceis quando se reuniu para selecionar o time 2021 CBS Sports Midseason All-America. Composto por jogadores que se destacaram nas primeiras sete semanas e devem continuar suas performances de primeira classe até o final da temporada, espero que isso sirva como uma prévia para o time da América no final do ano.

Há cinco escolhas unânimes para a CBS Sports Midseason All-America, e nenhuma delas estava entre as três escolhas unânimes antes da temporada. Bijan Robinson do Texas (1.137 jardas no total, 13 touchdowns no total) e Kenneth Walker III do Michigan State (1.023 jardas, 10 touchdown no total) foram escolhas óbvias na corrida, enquanto o centro de Iowa Tyler Linderbaum e o guardião do nariz da Geórgia Jordan Davis dominaram a corrida trincheiras. As escolhas envolveram o jogador do Alabama Will Anderson Jr. por unanimidade, que já soma sete sacks em várias partidas.

Robinson, Linderbaum e Anderson são três dos sete jogadores que retornarão da primeira equipe da CBS Sports Preseason All America, uma lista que também inclui os atacantes Darian Kennard (Kentucky), Evan Neal (Alabama), os linebackers Ahmed Gardner (Cincinnati) e Al-Aman . Kyle Hamilton (Notre Dame).

Ao contrário da equipe da pré-temporada, o Big Ten ultrapassou a SEC com o maior número de seleções de toda a América no meio do caminho. Ao todo, 22 programas são representados em 27 seleções apenas nos estados do Alabama, Geórgia, Iowa e Michigan, cada um com dois jogadores distintos.

dez grandes 7 SEC 6 ACC 5 Buck 12 3 americano 2 12 grandes 2 independente / outro 2

2021 CBS Sports Midseason All-America

* escolha unânime | As classes são listadas de acordo com as listas oficiais da equipe