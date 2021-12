CES 2022: Em meio ao surto de coronavírus, Mercedes, AMD e OnePlus se retiram, juntam-se à Microsoft, Google e Intel

Sarah Teo / CNET



CES 2022 Está se tornando cada vez mais digital à medida que os principais expositores anunciaram seus planos de se concentrar apenas na presença virtual, em vez de comparecer à feira de negócios de Las Vegas. Nas últimas 48 horas, Mercedes Benz, AMD e OnePlus estão planejando cancelar suas aparições no CES ou entrar apenas no digital, para se juntar a uma longa lista que inclui T-Mobile, Microsoft, Google, Intel e mais, após um aumento acentuado nas infecções por coronavírus e a variante Omicron. O show ainda está programado para começar em 5 de janeiro em Las Vegas e também nas redondezas.

“Porque a saúde e a segurança dos nossos clientes, parceiros, colaboradores e hóspedes é a nossa maior prioridade. Face à situação actual do vírus COVID-19, decidimos cancelar a participação da Mercedes-Benz AG no CES 2022, após extensas consultas . Devido ao grande grupo de participantes e aos diferentes regulamentos específicos de cada país, um planejamento forte, seguro e inofensivo para todos os participantes infelizmente não é viável na situação atual. Lamentamos profundamente esta decisão, mas consideramos necessária “, um porta-voz da Mercedes compartilhou por e-mail .

“Após cuidadosa deliberação, a AMD decidiu cancelar nossa presença pessoal na CES 2022 em Las Vegas e, em vez disso, mudará para uma experiência virtual. Embora a estreia do produto AMD 2022 sempre tenha sido planejada como uma transmissão ao vivo apenas digital, a AMD disse em comunicado na terça-feira, 28 de dezembro / dezembro: A empresa ainda planeja manter seus anúncios agendados para 4 de janeiro como parte desses planos apenas digitais.

Embora a fabricante de telefones OnePlus não tenha tido uma presença oficial na planejada Las Vegas, a empresa cancelou seus planos pessoais, confirmou a CNET. A notícia foi relatada anteriormente por Bloomberg Mark Gorman. Há rumores de que OnePlus libera um arquivo pela primeira vez OnePlus 10 Pro O telefone no programa, e CEO Pete Lau zombou na semana passada Na rede social Weibo, o telefone será revelado em janeiro.

A Microsoft confirmou sua mudança de planos na sexta-feira, citando preocupações com a saúde.

“A saúde e o bem-estar de nossos funcionários são nossa maior prioridade. Depois de revisar os dados mais recentes sobre o ambiente COVID em rápida evolução, a Microsoft decidiu não participar pessoalmente do CES 2022”, disse a empresa em um comunicado enviado por e-mail na sexta-feira. . A Microsoft disse que entrará na galeria por padrão.

Apesar de uma longa lista de expositores que estão saindo, a Consumer Technology Association, que dirige a CES, disse na quinta-feira que expositores adicionais se inscreveram para um espaço físico no chão da exposição. “Embora tenhamos recebido recentemente 42 cancelamentos de expositores (menos de 7% do piso da exposição), adicionamos 60 novos expositores ao nosso evento presencial desde a última sexta-feira”, disse o CTA.

Embora empresas notáveis ​​tenham anunciado recalls, o CTA confirmou que o show floor também hospeda pequenas e médias empresas.

Mais de 2.200 empresas foram confirmadas para comparecer ao CES 2022 em Las Vegas. Nosso foco continua sendo a realização de uma reunião na indústria de tecnologia e dar àqueles que não podem comparecer pessoalmente a capacidade de experimentar a magia da CES digitalmente. – CES (CES) 24 de dezembro de 2021

A rápida propagação de variável omicron e subir nele COVID-19 Situações incomodam muitas pessoas. Em 20 de dezembro, os EUA ultrapassaram 291.000 novos casos diários – o maior número desde o pico da epidemia em 8 de janeiro de 2021, quando os EUA superaram 294.000 novos casos diários, De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

O CTA disse acreditar que o evento pode continuar devido às exigências de vacinação e mascaramento, disponibilidade dos testes COVID aos participantes, medidas de distanciamento social e baixa frequência.

Parecia que a onda de partidas começou na semana passada, quando T móvel Ele disse que o CEO Mike Seifert não está mais programado para fazer uma grande apresentação, seja pessoalmente ou virtualmente, e que a empresa planeja “reduzir significativamente” sua presença física na feira.

Aqui está uma lista crescente de empresas que mudaram de ideia sobre como participar da CES:

T móvel: A “grande maioria” de sua equipe não irá para Las Vegas, embora a empresa ainda seja um patrocinador. “Priorizamos a segurança de nossa equipe e demais participantes com essa decisão”, afirmou a empresa em nota. “Toda a equipe da T-Mobile está ansiosa para o CES 2023 pessoalmente, que esperamos incluirá uma palestra principal no palco diante de um público ao vivo.”

“A saúde e o bem-estar de nossos funcionários são nossa principal prioridade. Depois de analisar os dados mais recentes sobre o ambiente COVID em rápida evolução, a Microsoft decidiu não participar pessoalmente do CES 2022”, disse a empresa em um comunicado. navegador google E Waymo: “Temos monitorado de perto o desenvolvimento da variante omicron e determinamos que esta é a melhor opção para a saúde e segurança de nossas equipes”, disse um porta-voz do Google. A Waymo, de propriedade da Alphabet, que se concentra em carros autônomos, fez um Declaração semelhante.

morto: “Por precaução e cuidado com nossos funcionários, não compareceremos ao CES pessoalmente devido a questões de saúde pública em evolução relacionadas ao COVID-19”, disse Meta.

Nvidia: Um porta-voz da empresa disse que a empresa foi “cautelosa desde o início” e deve entregar um endereço virtual em 4 de janeiro às 8h PT.

Mercedes Benz: A montadora anunciou que cancelará sua presença física na CES.

As resoluções seguem conforme os Estados Unidos atingem o estágio desolador de 800.000 mortes de COVID-19 No início deste mês, de acordo com Centro de Recursos do Coronavírus Johns Hopkins.

Muitas empresas farão conferências de imprensa um dia antes do show começar, incluindo algumas que não planejam mais ter uma presença física no show de tecnologia. CNET estará transmitindo esta transmissão ao vivo em nossa página inicial do YouTube E temos que Página de destaques do YouTube da CNET Como parte de nossa cobertura do CES 2022. Segue-se a programação do dia da imprensa atual.

Dia da imprensa CES 2022, 4 de janeiro (todos os horários do Horário Padrão do Pacífico)

7h: AMD e TCL

8h LG Electronics e Nvidia

9h: Hisense

10h: Intel

11h: Qualcomm

12h: John Deere

13h: Canon

14h: Corte a orelha

15h: Hyundai

17h: Sony

18h30: Samsung