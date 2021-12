Os principais cancelamentos de voos continuam, pois o surto da Omicron causa falta de pessoal

As companhias aéreas dos Estados Unidos continuaram a cancelar voos importantes, como COVID-19 Omicron Variável O surto está causando uma escassez de pessoal em todo o setor.

Na noite de quarta-feira, 1.023 voos de, para e dentro dos Estados Unidos foram cancelados, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware. A United cancelou 162 voos, a Delta cancelou 133 voos e a JetBlue e a Spirit cancelaram 101 e 76 voos, respectivamente.

Outros 6.023 voos sofreram atrasos, com as maiores interrupções ocorrendo em aeroportos com hubs internacionais, como Dallas-Fort Worth, Seattle-Tacoma e o Aeroporto Internacional de Denver.

A JetBlue e a Spirit não responderam imediatamente a um pedido de comentários da CBS News.

Na quarta-feira, um porta-voz da Delta disse que com o inverno e a variante Omicron continuando a “dificultar as operações”, a companhia aérea espera cancelar 145 voos adicionais até o final do dia.

Um porta-voz da United Airlines disse à CBS News que 150 dos cancelamentos na quarta-feira foram devido a problemas de pessoal do COVID-19, mas eles estão trabalhando para remarcar o maior número possível de clientes.

“O aumento de casos Omicron esta semana teve um impacto direto sobre nossas tripulações de vôo e as pessoas que dirigem nossas operações”, disse um porta-voz da United Airlines. “Como resultado, infelizmente tivemos que cancelar alguns voos e notificar com antecedência os clientes afetados de que eles tinham vindo ao aeroporto.”

As pessoas comparecem a uma fila de verificação de segurança da TSA no Aeroporto Internacional de Orlando dois dias antes do Natal. SOPA. Fotos



Os cancelamentos em andamento são parte da luta contínua entre companhias aéreas com falta de pessoal e consumidores que dependem de viagens aéreas para a temporada de férias. A Administração de Segurança no Transporte disse que as viagens continuaram a retornar aos números anteriores à pandemia, com 1.995.747 pessoas checar Nos postos de controle de segurança só na terça-feira. Seis milhões de pessoas é esperado voar, de acordo com a Administração de Segurança de Transporte.

Enquanto isso, a variante COVID-19 Omicron continuou a causar um ligeiro aumento nos relatos de casos positivos em todo o país. Os Centros de Controle de Doenças disseram que, a partir de 25 de dezembro, surgiram casos de Omicron. Consiste em de 58,6% de todas as infecções nos Estados Unidos, com um intervalo de predição de 95% de 41,5-74%.

Na segunda-feira, o CDC Encurtando O período de isolamento de 10 a 5 dias recomendado anteriormente para pacientes assintomáticos em um esforço para ajudar a força de trabalho, como companhias aéreas, que estão com falta de trabalhadores.

“A variante Omicron está se espalhando rapidamente e tem o potencial de afetar todos os aspectos de nossa sociedade. Recomendações do CDC atualizadas para isolamento e equilíbrio de quarentena o que sabemos sobre a disseminação do vírus e a proteção oferecida pela vacinação e doses de reforço. Essas atualizações garantem às pessoas podem continuar com segurança suas vidas diárias. ”

Para viajantes cujos voos não foram cancelados e que ainda planejam usar viagens aéreas, o CDC continua a fazê-lo Nós recomendamos Viaje apenas se vacinado, use máscara, distanciamento social e faça testes com frequência.

