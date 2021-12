Apple coloca planta da Foxconn na Índia informada após protestos

Chennai (Reuters) – Apple Inc (AAPL.O) Ela disse que montou uma fábrica no sul da Índia para o complexo do iPhone Foxconn (2317.TW) Depois, as duas empresas descobriram que alguns dormitórios e refeitórios para trabalhadores não atendiam aos padrões exigidos.

A Apple não explicou o que o teste significa.

Quando montei uma fábrica no sul da Índia para outro fornecedor, a Wistron Corp (3231.TW)Ela disse que, em liberdade condicional após os distúrbios do ano passado, não daria novos negócios à empresa até que fosse abordada a forma como os trabalhadores eram tratados.

A ação mais recente vem na esteira dos protestos que eclodiram neste mês, depois que mais de 250 mulheres que trabalham em uma fábrica da Foxconn e vivem em um dormitório foram tratadas por intoxicação alimentar. A Reuters relatou que mais de 150 foram levados ao hospital. Consulte Mais informação

A planta, que está localizada na cidade de Sriperumbudur perto de Chennai e emprega cerca de 17.000 pessoas, foi fechada em 18 de dezembro. A Apple e a Foxconn não disseram quando esperavam que ele reabrisse.

Um porta-voz da Foxconn de Taiwan disse na quarta-feira que está reestruturando sua equipe de gerenciamento local e tomando medidas imediatas para melhorar as instalações, e acrescentou que todos os funcionários continuarão a ser pagos enquanto são feitas as melhorias necessárias para retomar as operações.

Um porta-voz da Apple disse na quarta-feira que enviou auditores independentes para avaliar as condições nos dormitórios “após preocupações recentes sobre segurança alimentar e condições de acomodação na Foxconn Sriperumbudur”.

A Apple disse que descobriu que algumas residências e salas de jantar, que não estavam nas instalações da fábrica, não atendiam aos seus requisitos e que estava trabalhando com o fornecedor para garantir um conjunto abrangente de ações corretivas, acrescentando que garantiria seus padrões rigorosos são atendidos antes de reabrir as instalações.

Um alto funcionário do governo familiarizado com o assunto disse que a Foxconn estava respondendo a consultas do governo estadual sobre amenidades fornecidas aos trabalhadores. “Assim que obtiverem autorização do governo, os trabalhadores serão contratados e a empresa retomará a produção”, disse o responsável.

Um segundo funcionário disse que a reabertura da fábrica da Foxconn em Chennai poderia ser adiada até segunda-feira.

No início desta semana, a Reuters relatou que a Foxconn e 11 de seus contratados, incluindo aqueles que fornecem comida e vida, foram chamados para se reunir com o governo estadual e que as autoridades pediram à Foxconn para revisar os serviços prestados aos trabalhadores, incluindo subsídios para energia. No albergue, comida e água. Consulte Mais informação

Analistas disseram que o impacto sobre a Apple do fechamento da fábrica, que produz os modelos do iPhone 12 e do início da produção experimental do iPhone 13, deve ser mínimo. Mas a fábrica é estratégica no longo prazo, já que a gigante da tecnologia dos EUA tenta reduzir sua dependência da cadeia de suprimentos chinesa em meio às tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Reportagem adicional de Sayantani Ghosh e Sudarshan Varadhan em Chennai, Chandini Munaba em Bengaluru, Don Chmilyusk em Los Angeles, Stephen Neelis em San Francisco; Edição de Christian Schmolinger, Kenneth Maxwell e Raju Gopalakrishnan

