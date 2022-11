Movimentos americanos para proteger o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman no assassinato de Khashoggi

O governo Biden anunciou na quinta-feira que o alto cargo ocupado pelo príncipe herdeiro saudita deve protegê-lo de ações judiciais por seu papel no assassinato de um jornalista baseado nos Estados Unidos, uma mudança da campanha entusiástica de Joe Biden contra as condenações do príncipe Mohammed bin Salman à campanha brutal. . Massacre.

O governo disse que o status oficial do príncipe deveria lhe dar imunidade no processo movido pela noiva do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, e pelo grupo de direitos que ele fundou, Democracy in the Arab World Now.

O pedido não é vinculativo e o juiz decidirá, em última instância, se concede a imunidade. Mas isso deve irritar ativistas de direitos humanos e muitos legisladores dos EUA, já que a Arábia Saudita aumentou as sentenças de prisão e outras medidas de retaliação contra críticos pacíficos em casa e no exterior e cortou a produção de petróleo, uma medida vista como minando os esforços do Estados Unidos, os Estados Unidos e seus aliados. Para punir a Rússia por sua guerra contra a Ucrânia.

Na quinta-feira, o Departamento de Estado descreveu a decisão do governo de tentar proteger o príncipe herdeiro saudita dos tribunais dos EUA no assassinato de Khashoggi como “uma decisão puramente legal”.

O Departamento de Estado citou o que chamou de precedente de longa data. Apesar de sua recomendação ao tribunal, arquivada na quinta-feira, o Departamento de Estado disse que “não considera o mérito do presente caso e reitera sua condenação inequívoca do hediondo assassinato de Jamal Khashoggi”.

Autoridades sauditas mataram Khashoggi no consulado saudita em Istambul. Acredita-se que eles o desmembraram, embora seus restos mortais não tenham sido encontrados. As agências de inteligência dos EUA concluíram que o príncipe herdeiro saudita aprovou o assassinato do jornalista amplamente conhecido e respeitado, que escreveu criticando os métodos cruéis do príncipe Mohammed de silenciar aqueles que ele via como rivais ou críticos.