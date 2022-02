Bolsas asiáticas se recuperaram, mas mercados observam riscos de longo prazo entre Rússia e Ucrânia

Bolsas asiáticas subiram em Wall Street

Rússia avança para a Ucrânia

Analistas alertam que o rali pode ser curto

Países ocidentais impõem sanções a bancos russos e empresas estatais

CINGAPURA (Reuters) – Os mercados asiáticos se recuperaram nesta sexta-feira após uma surpreendente reversão em Wall Street durante a noite, com os investidores avaliando o impacto de longo prazo das duras sanções ocidentais contra a Rússia.

Tropas, tanques e mísseis foram disparados contra a Ucrânia.

Os mercados de ações europeus pareciam prontos para seguir em alta na Ásia, mesmo com a Rússia pressionando seus ataques e a condenação global aumentando, com os futuros do FTSE subindo 0,78%, os futuros europeus subindo 2,2% e os futuros alemães DAX aumentando 1,56%.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

Mas os futuros de ações dos EUA caíram no comércio asiático, com os futuros do S&P500 e-mini perdendo 0,61% e os futuros da Nasdaq caindo 0,92%.

Alguns analistas disseram que as sanções impostas pelos Estados Unidos, Europa e vários outros países não são tão fortes quanto os mercados temiam.

Embora os países ocidentais tenham redobrado seus esforços para minar a capacidade da Rússia de fazer negócios – congelando ativos bancários e cortando empresas estatais – eles não chegaram a separar a Rússia do sistema bancário internacional SWIFT ou mirar suas exportações de petróleo e gás, alguns analistas disse. Ele disse que isso ajudou os mercados a se recuperarem. Consulte Mais informação

“Os limites da dor econômica que o ‘Ocidente’ estava disposto a suportar para apoiar a Ucrânia e punir a Rússia foram revelados 24 horas após o início da ofensiva russa”, disse Jeffrey Haley, analista-chefe de mercado da OANDA, em nota.

“O ataque russo ocorreu em um momento de inflação já alta e escassez global de commodities, e o Ocidente imediatamente recuou. O processo de jogar a Ucrânia sob o ônibus geopolítico começou. É claro que os mercados sentiram o mesmo, que este é o pior de tudo. Para obter… então, o poder de comprar e mergulhar provou-se irresistível.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Subiu 0,57% ao meio-dia, o Shanghai Composite Index (.SSEC) Subiu 0,57% e o Nikkei do Japão (.N225) A alta foi de 1,27%. O índice de referência da Coreia do Sul Kospi subiu 1,01%, recuperando-se do declínio de quinta-feira.

As ações Hang Seng e australianas de Hong Kong caíram ligeiramente, 0,44% e 0,03%, respectivamente, após um início sólido.

Os investidores redescobriram seu apetite por risco da noite para o dia após algumas perdas iniciais acentuadas, com os principais índices dos EUA registrando ganhos liderados por ações de tecnologia.

Mas alguns analistas temem que qualquer alta seja passageira.

“As sanções de Biden e a relutância em enviar tropas proporcionam algum conforto. Mas esse conflito será uma questão prolongada e aumentará as pressões inflacionárias globais que manterão os bancos centrais no caminho certo de aperto”, disse Kyle Rhoda, analista do IG. Mercados em Indiana. Melbourne.

“Tudo está bem no momento, mas o mercado no longo prazo seguirá a tendência de baixa”, disse ele.

Os preços do petróleo subiram novamente devido a preocupações com interrupções no fornecimento, com o petróleo Brent subindo 2%, para US$ 101,80 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) também subiu 2,71%, para US$ 95,53, embora ambos os benchmarks tenham subido, longe de seu nível mais alto.

O ouro porto seguro subiu 0,57%, para US$ 1.913 a onça, depois de recuar das máximas de vários meses de US$ 1.973,96 atingidas na quinta-feira.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos estava em 1,95% após uma queda inicial para 1,84% na quinta-feira, a maior queda diária desde o final de novembro.

O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana em relação a uma cesta das principais moedas, caiu 0,23%, para 96,87, após subir na quinta-feira para níveis vistos pela última vez durante a primeira onda da pandemia de coronavírus. O rublo russo subiu novamente e atingiu 85,52 em relação ao dólar, recuando de uma baixa recorde de 89,986.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na quinta-feira que uma nova cortina de ferro está descendo sobre a Europa.

Soldados ucranianos entraram em confronto com as forças russas quando chegaram de três lados, enquanto cerca de 100.000 pessoas fugiram de suas casas, de acordo com as Nações Unidas, muitas das quais estavam escondidas em porões e estações de metrô para escapar do bombardeio. Autoridades ucranianas disseram que 137 pessoas foram mortas no primeiro dia de combate. Consulte Mais informação

Na quinta-feira, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) Ele fechou em alta de 92,07 pontos, ou 0,28%, a 3.3223,83, enquanto o Standard & Poor’s 500 (.SPX) O Nasdaq Composite Index subiu 63,2 pontos, ou 1,50%, para 4.288,7 pontos (décimo nono) Somou 436,10 pontos, ou 3,34%, para 13.473,59 pontos.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

(Relatório Kanubria Kapoor) Edição por Richard Boleyn e Kim Coogill

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.