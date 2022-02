Ações da SQ caem com as maiores estimativas de ganhos em meio ao ganho pós-pagamento

pai quadrado bloqueio (hortelã) reportou ganhos do trimestre de dezembro, receita líquida e volume total de pagamentos que superaram as estimativas dos analistas, apesar da desaceleração do crescimento dos serviços de aplicativos de dinheiro ao consumidor. As ações da SQ saltaram em negociações estendidas em meio a orientações atualizadas em meio à aquisição da Afterpay.







A Block, com sede em São Francisco, divulgou os resultados do quarto trimestre na quinta-feira. As ações da SQ caíram inicialmente na divulgação de resultados. Mas após a chamada de resultados com analistas de Wall Street, as ações da Square saltaram 21% para perto de 155 em negociações prolongadas. bolsa de valores hoje.

O lucro da Square ficou em 27 centavos por ação ajustada, uma queda de 15% em relação aos 32 centavos no mesmo período do ano passado. Analistas esperavam lucro de 23 centavos por ação.

A empresa disse que o lucro bruto aumentou 47%, para US$ 1,18 bilhão, contra uma estimativa de US$ 1,16 bilhão.

A Square disse que a receita líquida saltou 62%, para US$ 4,42 bilhões, impulsionada por transações em dinheiro de aplicativos para a criptomoeda Bitcoin. Analistas esperavam que a receita chegasse a US$ 4,04 bilhões.

Inventário SQ: o volume total de pagamentos atende às visualizações

O total de pagamentos de clientes comerciais aumentou 92%, para US$ 46,3 bilhões, em linha com as estimativas. No entanto, espera-se que o crescimento geral do volume de pagamentos desacelere no trimestre de março.

A Square disse que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecido como EBITDA, chegou a US$ 184 milhões contra estimativas de US$ 143 milhões.

Em 31 de janeiro, a Square fechou a aquisição da startup de empréstimos ao consumidor Afterpay, sediada na Austrália. O acordo foi anunciado em 1º de agosto e originalmente valia US$ 29 bilhões. Com as ações de Block despencando, o negócio foi avaliado em pouco menos de US$ 15 bilhões no fechamento.

A Afterpay compete no emergente mercado “compre agora, pague depois” que está invadindo as redes de cartões de crédito.

Indo para o relatório de ganhos da Square, a ação tem uma classificação de força relativa de apenas 5 das 99 melhores possíveis, de acordo com Verificação de estoque IBD.

O estoque quadrado caiu 58% nos últimos três meses.

