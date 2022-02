Ações da Etsy saltam em relatório de ganhos

As ações da Etsy dispararam na sexta-feira, após um relatório de ganhos do quarto trimestre saudável que superou as expectativas. O etsy (ETSYO relatório de ganhos saiu na noite de quinta-feira.







A empresa divulgou lucro ajustado de US$ 1,11 por ação e receita de US$ 717,1 milhões. Analistas esperavam que a Etsy reportasse um lucro de 79 centavos sobre receita de US$ 684,5 milhões. A receita cresceu 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os vendedores ativos no Etsy saltaram 72% para 7,5 milhões. Os compradores ativos aumentaram 17,6%, para 96,3 milhões.

As ações da Etsy saltaram 9% para 137,20, durante o pregão da manhã em bolsa de valores hoje. Durante o horário normal de negociação na quinta-feira, as ações da Etsy subiram 10%, recuperando-se de uma baixa de 18 meses.

A analista da Needham, Anna Andreeva, manteve uma classificação de compra das ações da Etsy com um preço-alvo de 280.

Estoque Etsy: número de vendas atinge recorde histórico

A empresa fornece uma plataforma de comércio eletrônico online onde criadores de artes e artesanato, itens vintage e outros produtos exclusivos vão vender seus produtos.

Entre os destaques do trimestre, disse o Etsy, as vendas totais de mercadorias por vendedor ativo atingiram uma alta histórica de US$ 136, um aumento de 16%. Além disso, mais da metade dos compradores ativos do Etsy retornaram para 2020 e 37% dos novos compradores de 2020 voltaram para fazer uma compra em 2021.

A empresa também disse que as vendas totais de mercadorias consolidadas atingiram um recorde de US$ 4,2 bilhões, um aumento de 16,5%.

“O desempenho recorde da GMS no quarto trimestre foi impulsionado por um forte início antecipado da temporada de férias em outubro e nossa força se estendendo até dezembro”, disse a empresa.

“Olhando para 2021, é justo dizer que o Etsy reteve grande parte do impacto positivo que vimos com a dramática adoção do comércio eletrônico após o início da pandemia de Covid-19”, disse o CEO Josh Silverman em notas escritas. com o Ganhos Etsy divulgados.

