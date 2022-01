Aves usam o campo magnético da Terra para ‘sinais de parada’ quando migram

Graças à combinação de detectar o campo magnético da Terra através Visão e dentro bússola o que lhes permite orientar-se de acordo com a intensidade magnética, as aves migratórias têm pouca dificuldade em encontrar o caminho.

Essas ferramentas biológicas, conhecidas como magnetismopermite que as aves não apenas saibam em que direção seguir em sua primeira migração para fora, mas também saibam como retornar aos locais de nidificação com precisão, muitas vezes a poucos metros do local de nascimento original.

Para descobrir como os pássaros sabem quando parar, os cientistas investigaram se os pássaros também usam sinais do campo magnético da Terra para determinar com mais precisão seus locais de reprodução.

Os sinais podem ser inclinação magnética – o ângulo de inclinação entre o campo magnético da Terra e a superfície da Terra – ou intensidade magnética, a força total do campo magnético da Terra.

pesquisa anterior Ele propôs ideias semelhantes como uma maneira de os pássaros retornarem às suas trajetórias de voo desejadas se um evento climático severo os tivesse desviado do curso.

O novo estudo usou dados de 17.799 retrievers anulares (aves distintas) de 1940 a 2018 para investigar se o pássaro de junco da Eurásia (Acrocephalus scirpaceus), uma ave migratória que migrava pelo deserto, usou a informação magnética para retornar ao seu local de nidificação.

Se essas aves estão de fato usando sinais do campo magnético da Terra para localizar seu local de reprodução original, os pesquisadores acreditam que as variações anuais no campo magnético da Terra devem ser refletidas em mudanças graduais de posição das áreas de nidificação das aves.

“Como o campo magnético da Terra muda ligeiramente ano a ano, os valores dos parâmetros magnéticos característicos do local de nascimento ou reprodução de um indivíduo estarão localizados em um local diferente no ano seguinte”, os autores explique.

“Portanto, se as aves usam parâmetros magnéticos para determinar um local de nascimento ou um local de reprodução, esperaríamos que as mudanças posicionais entre os anos refletissem as mudanças anuais na localização dos parâmetros magnéticos específicos”.

Os resultados do estudo apontam a inclinação magnética como o principal indicador magnético para as aves ao mudarem de local de reprodução, com parâmetros específicos de inclinação indicando uma espécie de ‘sinal de parada’.

Os autores sugerem que as aves “aprendam” o ângulo de inclinação antes de deixar seus locais de reprodução.

“Nós hipotetizamos que isso corresponde a uma inclinação que atua como um sinal de parada monocoordenado: os pássaros podem lembrar um local de nascimento ou reprodução usando apenas uma dimensão coordenada, se usado em conjunto com uma bússola que liga locais de invernada e reprodução”, doença autores.

Usar a tendência magnética como o sinal inicial para mudar seu local de reprodução faz sentido, de acordo com os autores, porque tem a variabilidade ano a ano mais consistente em comparação com outros sinais magnéticos potenciais. Ele fornece às aves migratórias um sinal mais confiável de que chegaram ao local desejado.

“Além disso, outras posições derivadas de gradientes magnéticos se movem mais com variação secular, tornando o mecanismo proposto relativamente robusto. ) ) entre anos; conforme estimado usando densidade e inclinação, 20,4 km; e conforme estimado usando densidade e inclinação, 98,2 km”, doença autores.

“Em contraste, o local do criadouro indicado usando a inclinação como o sinal de parada se move apenas 1,22 km entre os anos. Sugerimos que, lembrando o criadouro em relação ao ponto mais estável e referenciando-o junto com a bússola, a proposta estratégia minimiza o efeito da divergência secular”.

De fato, os cientistas descobriram que as aves recuperadas para uso no estudo estavam mais próximas do local previsto pelo modelo de sinal de parada de inclinação em comparação com o local de nascimento ou o local de reprodução, sugerindo que as aves podem priorizar os sinais de coordenação de inclinação biomagnética sobre o local de reprodução.

No geral, parece que, ao aproveitar uma série de mecanismos biológicos relacionados a parâmetros determinados pelo campo magnético da Terra, as aves migratórias são capazes de navegar com sucesso e encontrar os ambientes críticos necessários para sua sobrevivência contínua.

