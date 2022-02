China divulga vídeo de espaçonave orbitando Marte no Ano Novo Lunar

O primeiro orbitador de Marte da China, Tianwen-1, está mostrando sua jornada ao redor do Planeta Vermelho em um vídeo de selfie recém-lançado antes do Ano Novo Lunar chinês. O breve clipe, divulgado na segunda-feira pela Administração Espacial Nacional da China, mostra uma boa parte do corpo, motores e painel solar da espaçonave se aproximando do espaço, com partes da superfície de Marte aparecendo no fundo.

O orbitador Tianwen-1 está circulando Marte há quase um ano. Após o lançamento da China em julho de 2020, o veículo se inseriu na órbita do planeta em fevereiro de 2021. A espaçonave é a primeira missão da China a alcançar com sucesso a órbita do Planeta Vermelho, tornando a nação um dos poucos países a explorar Marte roboticamente. Tianwen-1 veio a Marte junto com um módulo de pouso e um rover, Ambos pousaram com sucesso na superfície do planeta em maio do ano passado.

A sonda chinesa de Marte Tianwen-1 estendeu as saudações do festival ao povo chinês com imagens de vídeo impressionantes capturadas por uma câmera em seu orbitador para tirar selfies acima do planeta vermelho na segunda-feira, véspera do Ano Novo Lunar chinês https://t.co/6lCYTk7zEf pic.twitter.com/GfSe3tBZEJ — China Xinhua News (@XHNews) 31 de janeiro de 2022

Normalmente, a China é bastante opaca quando se trata de suas missões espaciais, liberando apenas informações limitadas sobre lançamentos e suas naves espaciais. Mas o país divulgou recentemente algumas fotos atraentes da missão Tianwen-1. Esta nem é a primeira selfie de Tianwen-1. No início de janeiro, o orbitador lançou uma pequena espaçonave com uma câmera a bordo, que tirou fotos de Tianwen-1 com um Marte muito grande no fundo. Tianwen-1 também capturou uma foto de si mesmo durante seu trânsito para Marte, lançando outra espaçonave com uma câmera que capturou o veículo envolto em sua concha protetora. Este vídeo recente foi feito por uma câmera acoplada a Tianwen-1.

Selfies de naves espaciais têm sido um aspecto delicioso de missões espaciais em veículos por décadas. Os vários rovers de Marte da NASA, incluindo Curiosity e Perseverança, criaram belos mosaicos de selfie de si mesmos e da paisagem marciana. O rover chinês também tirou uma foto de si mesmo na superfície marciana após o seu desembarque no ano passado. Além disso, quando a NASA pousou sua sonda Insight em Marte, a agência espacial enviou dois pequenos satélites que viajaram junto com o veículo, um dos quais também capturou uma selfie enquanto estava no espaço com Marte ao fundo.