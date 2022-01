Como é o James Webb da NASA visto de poderosos telescópios terrestres

O mês passado foi um momento emocionante para o Telescópio Espacial James Webb! Após o lançamento no dia de Natal, o telescópio passou as próximas semanas desdobrando seus espelhos, verificando os segmentos individuais e, em seguida, manobrando para L2, onde passará os próximos dez a vinte anos desvendando os mistérios do cosmos. De acordo com o administrador da NASA Bill Nelson e o Chief Science Communications Officer (CSCO) para o JWST, James Webb começará a coletar luz neste verão.

Para marcar a ocasião, o Projeto Telescópio Virtual (VTP) imagens capturadas de James Web para dar às pessoas uma noção de como é em órbita. Infelizmente, não há muito para ver lá, além de um ponto brilhante no céu noturno. Mas como o famoso de Carl Sagan”Pálido Ponto Azulfoto da Terra (tirada por Viajante 1 em seu caminho para fora do Sistema Solar), ou da Cassini”O Dia em que a Terra Sorriu” imagem, há uma tremenda quantidade de significado nesse pequeno ponto de luz.

O VTP é um serviço astronômico avançado lançado em 2006 pelo Observatório Astronômico Bellatrix, localizado em Ceccano, Itália. O VTP opera dois telescópios robóticos acessíveis remotamente, o Planewave 17 polegadas g/6,8 (432/2939 mm) Astrógrafo Dall-Kirkham corrigido (também conhecido como “Elena”), e o Celestron 14″-f/8.4 (356/3000 mm) Schmidt-Cassegrain OTA. Eles também oferecem sessões públicas de observação online, transmissões ao vivo, comentários de especialistas de sua equipe científica e divulgação pública para pessoas em todo o mundo.

A imagem do JWST (mostrada abaixo) foi tirada em 24 de janeiro usando Elena. Este telescópio robótico rastreou o movimento aparente do JWST automaticamente e adquiriu uma única exposição não filtrada de 300 únicas que mostra a posição do telescópio (indicada por uma seta no centro). Quando foi fotografado, o JWST atingiu seu destino final (L2), colocando-o a uma distância de cerca de 1,4 milhão de km (869.920 milhas) da Terra.

Além da imagem acima, o VTP também criou uma curta animação GIF (abaixo) que mostra o movimento aparente do JWST contra as estrelas. Embora possa parecer um pouco mais do que um pequeno ponto contra um fundo de pontos mais brilhantes (e a escuridão do espaço), essas imagens contam a história de uma missão ambiciosa que durou décadas. O trabalho no telescópio começou em 1996, e inicialmente esperava-se que o James Webb fosse lançado em 2007 e com um orçamento de US$ 500 milhões.

Infelizmente, houve muitos atrasos e estouros de custos devido a uma grande reformulação, problemas com o pára-sol e a Ariane 5 foguete que o lançaria. A pandemia de COVID-19 impôs também atrasos, assim como o facto de o James Web é o telescópio espacial mais complexo e avançado já concebido. De tempos em tempos, a natureza do telescópio do tipo origami (onde ele tem que dobrar para caber dentro de uma carenagem de carga útil) exigia testes extensivos, e os menores problemas exigiam novos testes e verificações de segurança.

Em 2016, a construção foi finalmente concluída, mas um extenso programa de testes ainda precisava ser concluído. No final de 2021, os testes do telescópio terminaram e o James Web foi embarcado para Kourou, na Guiana Francesa, para integração com o Ariane 5 foguete. Quando o lançamento finalmente aconteceu no dia de Natal, ocorreu sem problemas. Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA para missões científicas, comentou: “É realmente Natal com todos os presentes e tudo mais e temos uma missão espacial!”

Agora que a missão está em L2, a equipe da missão está esperando que o telescópio atinja a temperatura operacional. Isto será seguido pela ativação dos instrumentos do telescópio, testes finais e calibração. Salvo qualquer problema, a NASA antecipa que o James Webb começará a coletar sua primeira luz em junho de 2022. Como o administrador da NASA, Bill Nelson, disse:

“Webb, bem-vindo a casa! Parabéns à equipe por todo o trabalho duro para garantir a chegada segura de Webb na L2 hoje. Estamos a um passo de desvendar os mistérios do universo. E mal posso esperar para ver as primeiras novas visões do universo de Webb neste verão!”

