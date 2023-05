Assessor de Zelensky diz que o plano de paz para a Ucrânia é a única maneira de acabar com a guerra na Rússia

Ucrânia considera cortejar o sul global como uma prioridade

A Rússia estabeleceu relações com a região durante a guerra

Ucrânia vê seu plano como o único caminho para a paz

Kyiv resiste a outros planos de paz divulgados

KIEV (Reuters) – Um importante assessor do presidente Volodymyr Zelensky disse que o plano de paz de Kiev é a única maneira de acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia e que o tempo para mediação acabou.

O conselheiro diplomático sênior Ihor Zovkva disse à Reuters que a Ucrânia não tem interesse em um cessar-fogo que bloqueie os ganhos territoriais da Rússia e quer implementar seu plano de paz, que prevê a retirada completa das forças russas.

Ele reverteu uma série de propostas de paz da China, Brasil, Vaticano e África do Sul nos últimos meses.

“Não pode haver plano de paz brasileiro, plano de paz chinês ou plano de paz sul-africano quando você fala sobre a guerra na Ucrânia”, disse Zovkva em entrevista na sexta-feira.

Zelensky fez um grande esforço para alinhar o Sul Global este mês em resposta aos movimentos de paz de alguns de seus membros. Ele participou de uma cúpula da Liga Árabe na Arábia Saudita em 19 de maio e conversou com o anfitrião, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, Iraque e outras delegações.

Ele então viajou para o Japão, onde se encontrou com os líderes da Índia e da Indonésia – vozes importantes no Sul Global – à margem da cúpula do G7 das principais potências econômicas em Hiroshima.

Embora Kiev tenha forte apoio do Ocidente em sua luta contra o Kremlin, não teve o mesmo apoio do Sul Global – um termo para América Latina, África e grande parte da Ásia – onde a Rússia investiu energia diplomática por anos.

Moscou fortaleceu seus laços com as potências do Sul Global durante a guerra na Ucrânia, inclusive vendendo mais de sua energia para Índia e China.

Em resposta a um embargo ocidental às importações de petróleo russo por via marítima, a Rússia está redirecionando os suprimentos de seus mercados europeus tradicionais para a Ásia, África, América Latina e Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que estava em Nairóbi na segunda-feira na esperança de selar um acordo comercial com o Quênia, viajou com frequência para a África durante a guerra e São Petersburgo deve sediar uma cúpula Rússia-África neste verão.

Em um sinal de como a Ucrânia está tentando desafiar a influência diplomática da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, embarcou em sua segunda viagem à África durante a guerra na semana passada.

Zovkva, da Ucrânia, disse que ganhar apoio no sul global é uma prioridade. Ele disse que enquanto a Ucrânia se concentrava nas relações com os parceiros ocidentais no início da invasão, garantir a paz era uma preocupação de todos os países.

Ele minimizou as possibilidades de apelos ao diálogo com a Rússia lançados pelo Papa Francisco, que descreveu as terras ucranianas ocupadas como um “problema político”.

“Neste período de guerra aberta, não precisamos de mediadores. É tarde demais para mediação”, disse ele.

“Cúpula da Paz”

Zovkva disse que a reação ao plano de paz de 10 pontos da Ucrânia foi muito positiva na cúpula do G7.

“Nenhuma fórmula (ponto) única tem qualquer preocupação (G7)”, disse Zovkva.

Ele disse que Kiev queria que os líderes do G7 ajudassem a trazer o maior número possível de líderes do sul para a proposta de “cúpula de paz” de Kiev neste verão, acrescentando que o local ainda estava em discussão.

A Rússia disse estar aberta a negociações de paz com Kiev, que pararam alguns meses após a invasão. Mas insiste que qualquer conversa seja baseada em “novas realidades”, ou seja, a anexação declarada de cinco províncias ucranianas que controla no todo ou em parte – uma condição que Kiev não aceitará.

A China, segunda maior economia do mundo e maior parceira comercial da Ucrânia antes da guerra, promoveu uma visão de paz de 12 pontos que pede um cessar-fogo, mas não condena a invasão ou obriga a Rússia a se retirar dos territórios ocupados.

Pequim, que tem laços estreitos com a liderança russa, enviou seu enviado sênior Li Hui a Kiev e Moscou neste mês para encorajar negociações de paz.

Zovkva disse que o enviado foi informado em detalhes sobre a situação no campo de batalha, na usina nuclear de Zaporizhia, na rede elétrica e na transferência de crianças ucranianas para a Rússia, que Kiev diz ser um crime de guerra russo.

“Ele ouviu muito atentamente. Não houve resposta imediata… Veremos. A China é um país sábio que entende seu papel nos assuntos internacionais.”

Reportagem de Max Hunder. Edição de Tom Palmforth e John Boyle

