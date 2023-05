Biden diz que ele e Erdogan conversaram sobre os F-16, a candidatura da Suécia à OTAN

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um telefonema na segunda-feira que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou o desejo de Ancara de comprar caças F-16 dos Estados Unidos, enquanto Biden respondeu que Washington deseja que Ancara desista de seus caças a jato. Objeção à adesão da Suécia à OTAN.

A troca ocorreu quando Biden ligou para Erdogan para parabenizá-lo por sua vitória nas eleições presidenciais turcas de domingo.

“Falei com Erdogan. Dei os parabéns a Erdogan. Ele ainda quer trabalhar em algo nos F-16. Eu disse a ele que queremos negociar com a Suécia, então vamos fazer isso. E assim voltaremos a entrar em contato com alguém ”, disse Biden a repórteres antes de deixar a Casa Branca e ir para a Casa Branca. Delaware”.

“Falaremos mais sobre isso na próxima semana”, acrescentou.

As propostas de adesão à OTAN devem ser aprovadas por todos os membros da OTAN. A Turquia e a Hungria ainda não aceitaram a oferta da Suécia.

A Turquia tentou comprar F-16s no valor de US$ 20 bilhões e quase 80 kits de atualização dos Estados Unidos, mas a venda foi interrompida devido a objeções do Congresso dos EUA sobre o histórico problemático de direitos humanos de Ancara e a política da Síria, apesar do governo Biden. Ele disse várias vezes que apoia a venda.

No início deste ano, o Congresso dos EUA aprovou um pacote muito menor de US$ 259 milhões, incluindo atualizações de software de aviônicos para a frota existente de caças F-16 da Turquia, dias após a Turquia ratificar a adesão da Finlândia à OTAN.

Um jato F16 da Força Aérea Turca pousa em um novo aeroporto em construção em Istambul, Turquia, em 22 de setembro de 2018. REUTERS/Umit Bektas

O governo Biden rejeitou repetidamente qualquer afirmação de qualquer “compensação” entre a venda e a expansão da OTAN, embora o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, tenha dito em janeiro que o lado dos EUA deixou claro que a aprovação das ofertas da OTAN seria vista favoravelmente. Congresso.

Um grupo bipartidário de senadores disse em uma carta de fevereiro a Biden que o fracasso da Turquia em ratificar os protocolos de adesão da Suécia e da Finlândia, que ainda estavam pendentes na época, “colocaria em questão essa venda pendente”, referindo-se aos F-16.

Uma fonte familiarizada com as discussões disse que os Estados Unidos já haviam dito à Turquia que seria difícil persuadir o Congresso a aprovar o acordo do F-16 se Ancara não desse luz verde à Suécia.

A Suécia e a Finlândia solicitaram adesão à OTAN no ano passado, abandonando as políticas militares de não-alinhamento de longa data após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Turquia ratificou a adesão da Finlândia à OTAN no final de março, mas continuou a se opor à Suécia, dizendo que Estocolmo abriga membros de grupos armados que considera terroristas. A Hungria ainda não aceitou a oferta da Suécia.

Ver a Suécia ingressar na OTAN em meados de julho, quando a aliança deveria realizar uma cúpula de líderes na Lituânia, está entre as principais prioridades de Washington.

Numa breve declaração sobre o contacto entre Biden e Erdogan, a presidência turca disse que os dois líderes concordaram em aprofundar a cooperação em todos os aspetos das suas relações bilaterais, que dizem ter aumentado de importância face aos desafios regionais e globais.

(Reportagem de Steve Holland e Humeyra Pamuk) Edição de Leslie Adler e Chris Reese

