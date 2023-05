Satélite norte-coreano afunda no mar após ataque de míssil

[1/6] Pessoas assistem a uma TV transmitindo uma reportagem sobre o lançamento pela Coreia do Norte do que chamou de satélite rumo ao sul, em Seul, Coreia do Sul, em 31 de maio de 2023. REUTERS/Kim Hong-ji

SEUL/TÓQUIO (Reuters) – O lançamento de um satélite norte-coreano na quarta-feira terminou em fracasso depois que o segundo estágio do foguete falhou, fazendo com que o propulsor e a carga caíssem no mar, informou a mídia estatal.

A Agência Central de Notícias da Coreia informou que o lançamento do novo míssil “Cholima-1” falhou devido à instabilidade do motor e do sistema de combustível.

O voo foi a sexta tentativa de lançamento de satélite do país com armas nucleares e a primeira desde 2016. Ele deveria colocar o primeiro satélite espião da Coreia do Norte em órbita.

Alertas de emergência e breves avisos de evacuação alertaram partes da Coreia do Sul e do Japão. As notificações foram retiradas sem nenhum risco ou dano relatado.

A Coreia do Norte disse que lançaria seu primeiro satélite de reconhecimento militar entre 31 de maio e 11 de junho para aprimorar o monitoramento das atividades militares dos EUA.

Na semana passada, a Coreia do Sul colocou satélites em órbita com um foguete projetado e produzido no país pela primeira vez, e a China enviou três astronautas para sua estação espacial como parte de um rodízio de tripulação na terça-feira.

Avisos foram emitidos

Em declarações fornecidas às autoridades internacionais, a Coreia do Norte disse que o lançamento levaria o míssil para o sul, com estágios e outros detritos que devem cair sobre o Mar Amarelo e o Oceano Pacífico.

As sirenes de ataque aéreo soaram na capital sul-coreana, Seul, por volta das 6h32 (21h32 GMT de terça-feira), enquanto a cidade alertava os cidadãos para se prepararem para uma possível evacuação. Alertas subsequentes diziam que o aviso da cidade estava errado.

O governo japonês emitiu um sistema de transmissão J-Alert de emergência alertando os residentes da província de Okinawa, no sul, para se abrigarem em ambientes fechados na manhã de quarta-feira.

Mais tarde, disse que o míssil não voaria para o território japonês e retirou os avisos.

tecnologia de foguete

Na terça-feira, Ri Byong-chol, vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, disse que os exercícios militares conjuntos em andamento dos Estados Unidos e da Coreia do Sul exigem que Pyongyang tenha “os meios capazes de coletar informações sobre os militares ações do “inimigo. em tempo real.”

Antes do lançamento de quarta-feira, o Departamento de Estado dos EUA disse que qualquer lançamento norte-coreano usando tecnologia de mísseis balísticos violaria várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que “Veículos de Lançamento Espacial (SLVs) incluem tecnologias idênticas e intercambiáveis ​​com aquelas usadas em mísseis balísticos, incluindo ICBMs”.

A Coreia do Norte tentou lançar mais cinco satélites, com dois sendo colocados em órbita, inclusive durante o último lançamento em 2016. No entanto, analistas dizem que sua capacidade de construir satélites funcionais ainda não foi comprovada.

“Até onde sabemos, a Coreia do Norte tem uma capacidade muito limitada de construir satélites”, disse Brian Weeden, da Secure World Foundation, uma organização espacial política e de segurança sediada nos Estados Unidos. Eles haviam lançado dois satélites antes, mas todos falharam imediatamente após o lançamento ou logo depois, e nenhum deles parecia ter qualquer capacidade significativa.

Reportagem adicional de Hyunhee Shin, Joo Min Park e Josh Smith em Seul, e Changran Kim em Tóquio; Reportagem adicional de David Brunstrom em Washington. Edição por Chris Reese, Sonali Paul, Christian Schmollinger e Jerry Doyle

