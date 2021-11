As ações da Alibaba caíram cerca de 11% em uma queda recorde em Hong Kong

Alibaba Baba Caiu 10,7%, a maior queda desde então Inclusão na cidade Em novembro de 2019. A queda em Hong Kong seguiu-se a uma queda semelhante na quinta-feira no preço de suas ações em Wall Street, depois que a empresa informou lucros trimestrais decepcionantes e alertou que os resultados do ano iriam perder as estimativas dos analistas.

Índice de Hong Kong caiu Índice Hang Seng HSI Neste ano, as ações da Alibaba caíram 40%, eliminando cerca de US $ 234 bilhões do valor da empresa. sexta-feiraÍndice de Hong Kong caiuIsso caiu 1,1%.

As vendas do Alibaba cresceram 29% no quarto trimestre do ano passado, para US $ 31,1 bilhões. Wall Street esperava receita de US $ 32,1 bilhões. O lucro por ação caiu 38% em relação ao ano anterior e ficou abaixo das expectativas. A empresa disse que as vendas para o atual ano fiscal devem aumentar entre 20% e 23% em relação ao ano passado. Os analistas esperavam um crescimento próximo a 28%.

Tencent TCEHY Baidu Começar Ali Baba e seus colegas gigantes chineses da tecnologiaO proprietário do TikTok, ByteDance, está sob crescente escrutínio regulatório do governo chinês no ano passado.

Novembro passado, Pequim pegue a assinatura para o Ant Group, afiliado do Alibaba, que possui o gigante de aplicativos de pagamento Alipay. No ano seguinte, o poder regulador do governo chinês transformou setores que vão de tecnologia e finanças a jogos, entretenimento e educação privada. Bindudu PDD Em abril, os organizadores deram um tapa Uma multa recorde de US $ 2,8 bilhões Ali Baba, acusando-o de atuar como monopólio. Mituan, Tencent,e outras empresas de tecnologia que foram investigadas ou multadas por suposto comportamento anticompetitivo. E o Alibaba citado em sua demonstração de resultados na quinta-feira “Ambiente regulatório que afeta as operações de negócios do Alibaba” e “Regulamentações e preocupações sobre privacidade e proteção de dados” como algumas das incertezas que estava enfrentando. Apesar disso, o gigantesco negócio da nuvem do Alibaba continua a produzir resultados impressionantes. A receita dessa unidade aumentou 33% em relação ao ano passado. O Alibaba Cloud também ajudou a empresa a se expandir fora da China. READ Duas pessoas morrem no Japão após serem baleadas pelas vacinas Moderna - governo do Japão “O Alibaba continuou a investir de forma constante em nossos três pilares estratégicos de consumo local, globalização e computação em nuvem para estabelecer bases sólidas para nosso objetivo de longo prazo de crescimento sustentável no futuro”, disse Daniel Zhang, presidente e CEO do Alibaba, em um comunicado . “Em meio a um ano de aperto pós-regulatório sem precedentes, sem muita flexibilidade, [Alibaba] “O Citi precisará enfrentar vários ventos contrários enquanto continua a investir em inovação tecnológica, globalização e expansão dos consumidores locais”, disseram analistas do Citi em relatório de pesquisa na sexta-feira. Os resultados do Alibaba chegam uma semana depois de a empresa encerrar seu esplendor de compras online para o Dia dos Solteiros anual. Os consumidores chineses continuaram a comprar ofertas durante o evento, mas o crescimento das vendas para a plataforma foi mais lento do que no ano passado. Parte disso pode ser devido ao ambiente regulatório, mas o Alibaba também está enfrentando uma competição mais acirrada, bem como uma desaceleração da economia chinesa. Durante uma teleconferência com analistas na quinta-feira, Zhang disse: “Ventos contrários econômicos, combinados com a intensificação da competição de mercado, também afetaram nosso negócio principal na China”. Ele observou uma desaceleração em vestuário e bens em geral, mas a demanda por eletrônicos e móveis permaneceu resiliente. JD.com Dinar ConcorrênciaConforme relatado na quinta-feira, os ganhos. As vendas e os lucros superaram as expectativas, e as ações da empresa fecharam 6% em alta em Nova York. Na sexta-feira, em Hong Kong, as ações da JD.com subiram Mais de 9%. “Os consumidores e parceiros de negócios confiam e confiam cada vez mais na JD, e fomos capazes de superar o crescimento da indústria na China no terceiro trimestre”, disse o presidente da JD.com, Lei Xu, no relatório de resultados. READ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) - A Apple solicitou US $ 300 milhões em royalties para uma patente de tecnologia sem fio As ações da JD.com, listada em Hong Kong, subiram mais de 20% nos últimos seis meses, enquanto as ações do Alibaba caíram mais de 30% no mesmo período.

