Composto Nasdaq atinge recorde de alta como Intuit, Micron Rises, mas Dow Jones acima de 200 em meio às tensões COVID-19

Os índices de ações dos EUA foram negociados mistos na sexta-feira, com o Dow Jones atrás de seus pares, já que as crescentes preocupações sobre o aumento dos casos de COVID-19 nos Estados Unidos e um bloqueio nacional na Áustria ajudaram a desafiar a hipótese de compra continuada de ações.

Mas uma queda nos rendimentos dos títulos ajudou o Nasdaq 100 com forte atuação em tecnologia, enquanto empresas economicamente sensíveis, como ações de energia, financeiras e industriais, caíram.

Como as ações de referência são negociadas?

Índice S&P 500 SPX,

+ 0,20%

Caiu 3 pontos, ou 0,1%, para cerca de 4.707 pontos.

Dow Jones Industrial Average DJIA,

-0,46%

Caiu cerca de 200 pontos, ou 0,6%, para cerca de 35670, arrastando-o para baixo devido a quedas em Boeing Company . Bacharel,

-4,98%

E United Health Group Inc. . Nações Unidas ,

-1,69%

Nasdaq Composite Index,

+ 0,72% E

Com isso, subiu 0,6%, cerca de 92 pontos acima, para cerca de 16.085, após definir uma alta intradiária de 16.102,72, de acordo com dados da FactSet.

Nasdaq -100 maior NDX,

+ 0,80%

A alta de 0,7% na hora, com avanço sustentado por ganhos de ações na Intuit inc . INTU,

+ 9,65%

E Micron Technology Co. . MU,

+ 8,22%

Para a semana, o Dow está a caminho de uma queda de 1,2%, o S&P 500 está a caminho de um ganho semanal de 0,6% e o Nasdaq Composite S Index está a caminho de um ganho semanal de 0,6%.

emprego quinta-feiraO Dow fechou 60,10 pontos ou 0,2% abaixo em 35.870,95, o S&P 500 subiu 0,3% para encerrar em um recorde de 4.704,54 e o Nasdaq Composite subiu 0,5% para encerrar em um recorde de 15.993.

O que está impulsionando o mercado?

As ações de alta tecnologia estavam ajudando a impulsionar um mercado que havia sido atingido por uma ansiedade renovada em relação ao coronavírus. No entanto, alguns investidores estão observando que as notícias pessimistas sobre os casos crescentes de doenças infecciosas estão sendo usadas como uma oportunidade para mitigar a exposição, entrando em um período de comércio sazonalmente fraco desde o fim de semana de Ação de Graças dos EUA na quinta-feira.

“As grandes empresas de tecnologia elevaram o Nasdaq em 0,5% para uma alta recorde e ajudaram o S&P 500 a evitar qualquer declínio significativo”, escreveu Neil Wilson, analista-chefe de mercado da Markets.com, em nota na sexta-feira.

Anúncio de 20 dias Seguro COVID em todo o país O governo austríaco assustou os mercados de ações e desencadeou a compra de títulos do governo portos-seguros na sexta-feira.

O bloqueio da Áustria incluirá vacinadores e não vacinadores, com a movimentação destes últimos restrita na semana passada. A notícia vem de Viena como Ministro da Saúde da Alemanha Sexta ele disse Esse bloqueio não pode ser descartado em seu país, com casos recordes registrados esta semana na Alemanha e na Áustria.

“Acho que estamos vendo uma reação rápida ao anúncio do bloqueio austríaco, que é mais um reflexo do medo do que da realidade”, disse Craig Erlam, analista-chefe de mercado da OANDA, em comentários por e-mail. “Outros países como os EUA, Reino Unido e outros ficarão muito relutantes em impor tais medidas novamente e provavelmente adotarão um toque mais leve, se e a menos que seja absolutamente necessário.”

Nos Estados Unidos, os casos aumentaram no meio-oeste superior, com uma movimentada temporada de viagens prestes a começar antes do feriado de Ação de Graças na próxima quinta-feira. Além disso, o número de casos diários ultrapassou 100.000 pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira, com a média de sete dias subindo para um máximo de seis semanas de 94.669, de acordo com o um rastreador do New York Times.

Relatos de um aumento nas infecções também baixaram os preços do petróleo devido ao temor de uma demanda menor causada pelos bloqueios da COVID. WTI CL00 caiu,

-3,71%

3% a $ 76,08 por barril e Brent BRN00,

-3,45%

O petróleo caiu 3,3 por cento, para $ 78,49 o barril, quando foi verificado pela última vez na sexta-feira.

Uma semana mista para as ações deve deixar o S&P 500 com um ganho de quase 0,4%, um ganho de 0,8% para o Nasdaq, enquanto o Dow caiu 0,6% na semana até quinta-feira. Os mercados estarão fechados para o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos na próxima quinta-feira, com uma sessão de negociação encurtada na sexta-feira.

Vários analistas expressaram otimismo com a ação, apesar de uma barreira de preocupação, que inclui preocupações com a inflação e o ritmo de aumento das taxas de juros pela Federal Research.

Sexta-feira, Governador do Federal Reserve, Christopher Waller O banco central pode precisar mudar para uma redução mais rápida de seu programa de compra de títulos com base em parte nas leituras de inflação mais alta, disse o banco central, em discurso no Centro de Estabilidade Financeira.

Waller descreveu a alta inflação vista este ano como “uma grande nevasca que ficará no solo por um tempo”, em vez de uma polegada de poeira.

No entanto, os investidores pareciam ansiosos para comprar devido a preocupações com pressões de preços e eventual aperto de política.

“Compre qualquer retrocesso nas próximas duas semanas e prepare-se para os dois meses otimistas que se seguem”, disse o fundador da empresa de gestão de ativos Navellier & Associates, Louis Navellier, a clientes em uma nota na quinta-feira.

“As expectativas eram de que as taxas de juros subiriam e penalizariam mais as ações de crescimento do que as ações de valor devido à pressão dos múltiplos de preço / lucro”, disse ele. “Agora é provável que seja a fase de consolidação, com um viés para empresas com fortes fluxos de caixa e, em seguida, um lançamento rápido por nomes de crescimento até o final do ano, com um acompanhamento dos riscos tradicionais em janeiro.”

está lendo: Os investidores do mercado de ações deveriam “perder o aumento” comprar agora? Isso é o que diz o UBS

Os investidores estarão atentos aos comentários do Fed No. 2, Richard Clarida, que também deve falar mais tarde na sessão.

Os mercados estão esperando que o presidente Joe Biden indique quem chefiará o banco central após o término do mandato de Jerome Powell em fevereiro. Os mercados esperam que Biden renomeie Powell ou o governador do Fed Lyle Brainard.

está lendo: Por que os bancos preferem Brainard a Powell para liderar o Fed

Em outro lugar, os democratas da Câmara aprovaram a agenda de gastos sociais de Biden de US $ 1,85 trilhão, depois que os planos de votação da noite de quinta-feira foram adiados devido a Um discurso que durou quase quatro horas para o líder da minoria Kevin McCarthy. O projeto agora deve ser aprovado pelo Senado.

Em que empresas se concentram?

instinto Empresa INTU,

+ 9,65%

As ações saltaram mais de 10% e alcançaram níveis recordes após a empresa de software elevou suas diretrizes anuais Com a incorporação de aquisições recentes.

CJ Muse Elevated Micron MU da Evercore ISI,

+ 8,22%

E Lamm Research Corporation.

LRCX,

+ 2,94%

à lista de “melhores escolhas” de sua empresa na sexta-feira, argumentando que ambos poderiam se beneficiar dos “rebentos verdes” que vêem na indústria de memórias. As ações da Micron subiram 8,1%, colocando-os no caminho para seu melhor ganho percentual desde pelo menos novembro de 2020, enquanto as ações da Lamm subiram 2,4%.

ações Wal-Mart Corporation . WMT Ele subiu 0,4% na sexta-feira, depois que a gigante do varejo com desconto recebeu um impulso de alta do analista da MKM Partners Bill Kirk, que disse que a empresa “faz mais, mas obtém menos crédito”.

ações Foot Locker Inc . Flórida Caiu 12%, mesmo depois que o varejista de calçados e roupas esportivas divulgou na sexta-feira os ganhos e vendas fiscais revisados ​​do terceiro trimestre que subiram acima das expectativas, enquanto o custo das vendas caiu, e disse que estava “pronto” para o feriado, apesar dos problemas da cadeia de abastecimento .

KinderCare Learnings Companies Inc . KLCEle disse que ela iria Adiando sua oferta pública inicial, citando atrasos regulatórios.

. KLCEle disse que ela iria Adiando sua oferta pública inicial, citando atrasos regulatórios. ações Workday Inc. dia Ela fechou 2,3% depois que a empresa de software divulgou resultados financeiros do terceiro trimestre que superaram as estimativas de Street, nomeando Barbara Larson como sua nova diretora financeira e pretendendo adquirir a VNDLY, uma empresa de software de gerenciamento de fornecedores baseada em nuvem.

Nike Company a partir de Ela disse na noite de quinta-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de 11% nos lucros para 30,5 centavos por ação. Suas ações subiram 3,1%.

a partir de Ela disse na noite de quinta-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de 11% nos lucros para 30,5 centavos por ação. Suas ações subiram 3,1%. As ações da Sweetgreen Inc. foram negociadas. , que recentemente estreou como uma empresa de capital aberto, caiu 7,5%, depois que a operadora de restaurantes com base na saúde da Califórnia viu suas ações Aumento de quinta-feira.

