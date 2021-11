O senador Warren pede à SEC que investigue o acordo da Trump SPAC

Senador. Elizabeth warren, D-Mas. , impulso SEC Quinta-feira, para investigar possíveis violações de títulos, uma fusão planejada entre a empresa de mídia do ex-presidente Trump e a empresa de aquisição de propósito específico que ela planejava divulgar.

Em uma carta ao presidente da SEC Gary Gensler, Warren expressou preocupação de que a SPAC, Digital World Acquisition Corp, “possa ter cometido violações de títulos ao conduzir discussões privadas e não divulgadas sobre a fusão já em maio de 2021.” O negócio foi anunciado oficialmente em outubro.

“Relatórios sobre DWAC e Trump Media and Technology Group parecem ser um exemplo bíblico de SPAC enganando os acionistas e o público sobre informações materialmente importantes”, disse Warren.

Trump anuncia a rede “Social Truth”

Em outubro, Trump disse que lançaria uma plataforma de negociação pública na mídia social chamada “Truth Social”, após uma fusão entre sua nova empresa, Trump Media & Technology Group e DWAC. Um comunicado disse que a plataforma será lançada em todo o país durante o primeiro trimestre de 2022.

Warren disse que está “preocupada há algum tempo” com os SPACs, que ganharam popularidade nos últimos meses como uma forma de abrir o capital rapidamente sem uma oferta pública inicial tradicional. O aumento da popularidade atraiu o escrutínio de legisladores e reguladores federais.

O democrata citou uma reportagem do New York Times de que Patrick Orlando, presidente e CEO da DWAC, esteve envolvido em discussões com Trump desde março. No entanto, os arquivos da empresa na SEC de maio a setembro disseram que “não definiu nenhum objetivo específico para a combinação de negócios e não iniciamos, e nenhuma pessoa em nosso nome iniciou quaisquer discussões substantivas, direta ou indiretamente, com qualquer objetivo de combinação de negócios . “

“Essa omissão resultou do enriquecimento de grandes investidores, enquanto os investidores de varejo ficaram presos em uma bolha de ações”, disse Warren. Depois que a DWAC anunciou a fusão proposta com a Trump Media and Technology Group, pelo menos quatro investidores institucionais – incluindo DE Shaw, Lighthouse Investment Partners, ATW Spac Management e Saba Capital – venderam suas ações irrestritas.

A Securities and Exchange Commission não quis comentar.

“Não comentamos sobre a presença ou ausência de uma investigação potencial”, disse um porta-voz da SEC.

As ações da DWAC caíram mais de 5% nas negociações de quinta-feira à tarde e caíram cerca de 40% em relação ao pico após o anúncio da fusão planejada.