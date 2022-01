Antonio Brown diz que vai processar o Tampa Bay Buccaneers por liberação

TAMPA, Flórida. – Ex-wide receiver do Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown e seu advogado, Sean Burstyn, disseram na terça-feira que pretendem entrar com uma ação legal contra a equipe por dispensar Brown depois que ele disse que estava muito ferido para continuar jogando contra o New York Jets no início deste mês e afirmou que o técnico Bruce Arians ignorou seus apelos para não voltar a entrar. o jogo.

Aparecendo no programa “Real Sports with Bryant Gumbel”, da HBO, Burstyn disse que vai buscar dinheiro para a cirurgia no tornozelo de Brown e dinheiro que eles acham que ele deve pelo acordo coletivo da NFL. Ele também disse que está investigando um possível processo civil na forma de difamação para os Bucs, alegando que Brown teve um episódio espontâneo de saúde mental.

Tony [Brown] foi difamado por essa versão de que ele teve um episódio de saúde mental que o torna alguém que não é confiável para fazer um bom trabalho em campo”, disse Burstyn. “Então, estamos buscando internamente todos os nossos direitos sob a CBA e considerando-os e talvez pisando fora do CBA.

“Todas as nossas opções estão na mesa. Vamos responsabilizar o Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, o gerente geral na medida em que qualquer um responsável por esse giro que Antonio não seja confiável para fazer um bom trabalho jogando. futebol porque ele não tem força mental para fazê-lo.

Brown e seu advogado não disseram exatamente quanto dinheiro estão buscando.

“Muito dinheiro. Muito”, disse Brown, acrescentando que foi desrespeitado com a equipe questionando sua saúde mental.

“Então, arrastar as pessoas e brincar com a saúde mental das pessoas, você sabe, é tão injusto e infeliz.”

Burstyn disse que tem evidências de que o gerente geral Jason Licht lhe enviou uma mensagem após o jogo dos Jets. Ele disse que conversou com Arians e que o treinador lhe disse que Brown disse que seu tornozelo estava machucado, o que entra em conflito com a versão dos eventos de Arians; Arians disse que não sabia que Brown se sentia magoado demais para continuar.

Quando perguntado se ele sabia que Brown estava ferido, Arians disse: “Eu não sei se ele estava”.

Brown contestou a afirmação de Arians de que ele estava chateado com a falta de alvos no intervalo e precisava ser acalmado pelos companheiros de equipe.

“Não estou preocupado com a bola”, disse Brown. “Tom Brady é meu cara. Ele é a razão de eu estar em Tampa Bay, então eu sei que vou pegar a bola.”

Gumbel tentou intervir, mas Brown continuou: “Eu vou pegar a bola. Agora. Eu sou Antonio Brown. Você sabe, eu sou um recebedor. Eu pego a bola. Eu tenho um milhão de dólares na linha que eu tinha que chegar, senhor.”

Gumbel disse: “Bem, é isso que estou perguntando a você. Você poderia ter ganho dinheiro de bônus se tivesse sido mais alvo e tivesse mais recepções e mais jardas no jogo dos Jets?”

Burstyn interveio, “Sob o contrato? Sim. Se ele fosse fisicamente capaz de continuar jogando.”

Quando Arians foi informado de que Brown negou estar chateado com os alvos, Arians disse: “Os jogadores sabem a verdade”.

Brown alegou que os Bucs lhe ofereceram US $ 200.000 para ficar à margem e se comprometer com tratamento de saúde mental, o que Brown se recusou a fazer.

“Esses caras do Tampa Bay Bucs tentaram fazer um acordo comigo para me dar US $ 200.000 para ir para a casa de loucos para que esses caras pudessem parecer que sabem do que estavam falando”, disse Brown.

Burstyn disse que Licht lhe disse por escrito duas vezes: “Não gire isso de outra maneira”.

Quando perguntado se ele acreditava que precisava de ajuda mental de qualquer tipo, Brown disse: “Eu tenho riqueza mental, cara. Eu sei que muitas pessoas podem não me entender, saber como eu vejo as coisas ou não sei como eu reajo. [to] coisas emocionais, mas não é para eles me entenderem. Eu tenho uma linda família, filhos e pessoas de todo o mundo que me admiram, e não há razão para eu estar nesta posição neste momento.”

Os arianos não usaram especificamente as palavras “saúde mental” ao discutir o incidente de Brown. Quando Arians foi questionado sobre Brown deixar o campo, ele disse: “Sim, foi muito difícil. Desejo-lhe boa sorte. Espero que, se ele precisar de ajuda, [that he] recebe alguns. É muito difícil porque eu me importo com ele.”

Brown e seu advogado disseram que o wideout foi injetado com o analgésico Toradol logo antes do jogo da semana 16 dos Bucs no Carolina Panthers e antes do jogo dos Jets na semana 17 e que ele foi injetado regularmente com ele. Embora o Toradol ainda seja permitido na liga, a NFL enviou um memorando em junho pedindo às equipes que limitassem o uso do analgésico pelos jogadores devido ao risco de causar grandes sangramentos.

O memorando afirmava: “Toradol não deve ser usado antes, durante ou após os jogos ou treinos da NFL como meio de reduzir a dor antecipada”. O memorando também afirmou que o Toradol deve ser usado “após uma lesão aguda relacionada ao jogo, onde não se espera sangramento visceral ou do sistema nervoso central e onde outros analgésicos orais ou intranasais são inadequados ou não são tolerados”.