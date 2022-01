Quem estará na votação do hall da fama do beisebol 2023? Carlos Beltrán, o maior nome do K-Rod está prestes a se juntar

A poeira ainda está se instalando na votação do Hall da Fama do Beisebol de 2022. Sabemos disso agora David Ortiz chegou ao salão em sua primeira tentativa Enquanto alguns dos grandes nomes, incluindo Barry Bonds e Roger Clemens, já terminaram sua décima e última tarefa nas urnas. Por causa dessas coisas, a próxima pesquisa fora de temporada será um pouco diferente, embora tempos de espera notáveis, é claro, permaneçam.

Vamos dar uma olhada na votação do Hall da Fama do Beisebol de 2023.

Aqui está a porcentagem de seus votos em 2022 e o número de cédulas para eles em 2023:

Scott Rollin, 63.2, 6

Todd Hilton, 52, 5º

Billy Wagner, 51, 8

Andrew Jones, 41.1, 6

Gary Sheffield, 40,6, 8

Alex Rodríguez, 34.3, 2

Jeff Kent, 32,7, 10º e final

Manny Ramirez, 28.9, 7

Omar Fiskel, 23,9, sexto

Andy Pettit, 10.7, 5

Jimmy Rollins, 9.4, 2

Bobby Abreu, 8.6, 4

Mark Burley 5.8, 3

Tori Hunter, 5.3, 3

E agora, os recém-chegados.

Carlos Beltran

A menos que haja repercussões a partir de 2017 Astros Escândalo de roubo de sinal, não tenho certeza se haverá muita resistência aqui. Beltrán jogou por partes de 20 temporadas, acumulando 0,279/0,350/0,486 (119 OPS+) com 2.725 rebatidas, 565 duplas, 435 homers, 1.587 RBI, 1.582 pontos e 312 roubadas de bola. O All-Star venceu nove vezes com três Luvas de Ouro e duas Bolas de Prata. Em 65 playoffs, ele acertou .307/.412/.609 com 15 duplas, 16 homers, 42 RBI, 45 innings e 11 roubadas de bola. É o nono em Centro de Campo JAWS Atrás dos Sete Hall da Fama e Mike Trout.

Deve ser preliminar.

Francisco Rodrigues

Eu já discuti isso antes com o desenvolvimento do tempo no beisebol, Talvez nossa definição do que constitui o “Hall of Fame” mais próximo deva ser alterada Para incluir os gostos de Billy Wagner e, em seguida, talvez até os tipos Kenley Jansen / Craig Kimbrel.

Bem, K-Rod detém o recorde de uma temporada de salvamentos com 62 (2008) e é o quarto salvador de todos os tempos atrás dos membros do Hall da Fama Mariano Rivera, Trevor Hoffman e Lee Smith. Ele jogou menos rodadas, mas trabalhou mais do que Wagner e Joe Nathan, muito à frente de onde Janssen e Kimbriel estão no momento.

Vamos aprofundar a questão no próximo inverno, mas com certeza haverá uma discussão em andamento.

Outra possível primeira vez

É altamente improvável que qualquer outro jogador na votação de 2023 participe de uma segunda votação. Outros nomes notáveis ​​além de Beltrán e K-Rod, que terminarão seu período de espera de cinco anos após a aposentadoria, são John Lackey e Jered Weaver, Jacobi AlsperryMatt Cain, Johnny Peralta, Houston Street, Jason Wirth, Mike NapoliR Dickey, Carlos Ruiz, Ubaldo JiménezAndré Éter e Glenn Perkins.

Grandes carreiras, tudo, mas não há Hall da Fama por aí.