Antonio Brown divulgou um longo comunicado, contando seu lado da história dias depois de deixar o jogo do Tampa Bay Buccaneers.

TAMPA, FL – Falando pela primeira vez desde a saída abrupta durante o jogo do Tampa Bay Buccaneers no New York Jets no domingo, Antonio Brown Ele disse que foi forçado a tocar no tornozelo machucado, que vai exigir uma cirurgia.

Uma ressonância magnética na segunda-feira revelou um osso quebrado, uma ruptura de ligamento do osso e da cartilagem, disse o wide receiver em um longo comunicado divulgado na noite de quarta-feira.

Brown também acusou os Buccaneers de descaracterizar sua corrida na quadra como um “problema de saúde mental”, não uma recusa em jogar devido à dor.

Os hackers não fizeram comentários imediatos sobre a declaração de Brown, quando ela foi contatada na noite de quarta-feira.

Brown jogou 26 partidas antes de ser eliminado durante o jogo de domingo em East Rutherford, New Jersey. Irritado com o movimento lateral, ele tirou a camisa, a toalha e a camiseta, e jogou a camisa e as luvas na arquibancada. Ele então correu pela end zone enquanto os dois times estavam em campo e acenou para os fãs enquanto ele entrava no vestiário.

Após a partida, o técnico do Boss, Bruce Aryan, negou ter conhecimento da lesão de Brown, fato que ele repetiu na segunda-feira. Quando questionado se Brown lhe disse que estava ferido, Arrianion disse “não”.

No entanto, o advogado do jogador, Sean Burstyn, disse à ESPN que Brown disse à comissão técnica e a Aryan que ele estava com muita dor para continuar com a partida e que o tornozelo de Brown foi discutido com o técnico e a comissão técnica ao longo da semana.

Brown disse o mesmo em sua declaração.

“Sentei-me na linha lateral e meu treinador veio até mim, muito chateado, e gritou: ‘Qual é o seu problema? qual é o seu problema? É meu tornozelo “, disse Brown, que foi questionado sobre o relatório de lesão,” mas ele sabia. Foi bem documentado e discutimos. ”“ Aí ele me mandou subir a campo. E eu disse: ‘Treinador, não posso’. Ele não pediu atenção médica, apenas gritou: ‘Acabei!’ Enquanto ele corria o dedo pela garganta. O treinador estava me dizendo que se eu não jogasse machucado, estava cansado de jogar. “

Após o jogo de domingo, Arians disse que Brown não é mais um jogador, o que ele reiterou na quarta-feira – embora o time ainda não o tenha liberado oficialmente.

Declaração de Brown em sua totalidade:

“Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão aos Bucs, aos fãs e aos meus companheiros de equipe. Os Bucs me ajudaram a voltar ao futebol produtivo depois de passar por dificuldades que poderiam ter encerrado minha carreira. Trabalhamos juntos para resolver essas dificuldades , e sempre vou agradecer. Parte de uma equipe campeã do Super Bowl e depois um competidor é um sonho que se torna realidade.

“Cometo erros. Trabalho para me aprimorar e tenho influências positivas ao meu redor. Mas a única coisa que não faço é ficar longe de jogar duro em campo. Ninguém pode me acusar de não dar tudo de mim em todos os jogos…”

“Por causa do meu compromisso com o jogo, sucumbi à pressão direta do meu treinador para jogar lesionado. Apesar da dor, eu estava em forma, a equipe me injetou com o que agora sei ser um analgésico poderoso e às vezes perigoso que a NFLPA tinha adverti contra o uso e dei tudo o que tenho para o time. Joguei até ficar claro que não podia usar o tornozelo para cumprir as responsabilidades de jogar com segurança. Além disso, a dor era insuportável. Sentei-me na linha lateral e meu treinador veio até mim muito chateado e gritou: ‘O que há de errado com você?’ Qual é o seu problema? “Eu disse a ele:” É meu tornozelo. Mas ele sabia, estava bem documentado e discutimos isso, e então ele me disse para ir para o campo, e eu disse, ‘treinador, eu posso’ t. ‘Ele não pediu atenção médica, apenas gritou comigo:’ Parou! “Enquanto ele deslizava o dedo pela garganta, o treinador estava me dizendo que, se eu não jogasse machucado, eu acabou de jogar.

Não desisti. Eu me machuquei. Não me afastei dos meus irmãos. Fui expulso. Levar um tiro na lateral do campo por causa de minha lesão traumática já era ruim. Então veio a “reviravolta”. O treinador negou em nacional da TV que ele sabia sobre meu tornozelo. Isso é 100% incorreto. Ele não apenas sabia que eu perdi várias partidas devido à lesão, como trocamos mensagens com ele dias antes da partida, onde ele claramente admitiu minha lesão. Ele obviamente sabia que eu estava no lista de lesões, e o gerente geral admitiu após a partida em mensagens de texto para Meu acampamento é que eu disse ao treinador sobre minha dor no tornozelo no domingo.

“Sei que perdemos para o Jets e isso foi frustrante para todos nós. Mas não consegui jogar futebol no tornozelo. Sim, saí de campo. Mas há uma grande diferença entre ser disparado da linha e tomar um chute, comparado a correr para fora do campo com uma onda de emoção passando por Sua mente. Estou pensando na minha reação, mas houve um gatilho. O gatilho foi alguém me dizendo que não tenho permissão para sentir dor. Admito meu passado, mas meu passado não me faz um cidadão de segunda classe, meu passado não me faz perder meu direito de ouvir minha voz em dor.

“Primeiro eles me cortaram. Agora me trancaram. Em vez de perguntar como eu me sentia ou de descobrir a verdade sobre o assunto, a equipe enviou uma mensagem de texto ao meu acampamento para promover uma narrativa completamente falsa de que agi ao acaso, sem nenhuma explicação. Eles até nos disse por escrito “Não gire isso”. De qualquer outra forma. Estou estressado, tenho coisas que preciso trabalhar. Mas a pior parte disso é o esforço repetido de Box para retratar isso como uma explosão aleatória. Eles dizem às pessoas que eu saí primeiro, depois cortei. Não. Não. Eu cortei primeiro e depois voltei. Eles me chutaram como um animal e eu me recusei a usar a marca deles no meu corpo, então tirei minha camisa.

“Como parte de seu encobrimento constante, eles estão agindo como se eu não tivesse sido cortado e agora exigindo ver um médico de sua escolha para examinar meu tornozelo. O que eles não sabiam até agora é que na segunda-feira de manhã eu tive um ressonância magnética urgente no meu tornozelo, mostrando ossos quebrados presos ao meu tornozelo, uma ruptura no ligamento do osso, perda de cartilagem, que não dói. Você pode ver que o osso está inchado por fora. Mas isso precisa ser consertado e pode ser consertado. A ressonância magnética foi lida por dois importantes cirurgiões ortopédicos da cidade de Nova York, incluindo o Dr. Martin O’Malley do Hospital of Special Surgery. Sem saber que já tinha marcado uma consulta para minha cirurgia no HSS, os médicos me ordenaram sob disciplina e com algumas horas de antecedência para ir a um médico do HSS júnior para outra opinião. Que piada. Eles brincam como se eu não tivesse cortado, E ele me dá uma “ordem” para um ataque surpresa para ir a outro médico sem aviso prévio , e ele colocou tudo isso como base para minha rescisão, porque o que eles fizeram no domingo não era legítimo. Desculpe GM. Na verdade, recebi uma opinião confirmatória do Top Doc do hospital que ela ordenou que eu fosse.

“Eu amo os fãs de Buc. Eu realmente amo isso. Amo meus companheiros de equipe e todos que me mostraram graça e acreditaram em mim. Dei aos Bucs tudo o que eu tinha em campo. O que a organização está fazendo agora precisa ser limpo. Não entendo como as pessoas que afirmam publicamente estão tão preocupadas com minha saúde mental que fazem essas coisas comigo em particular.

“Assim que a cirurgia for concluída, estarei de volta aos 100% e ansioso para a próxima temporada. Os negócios estão crescendo!”

Berstein também divulgou um comunicado na noite de quarta-feira, em parte dizendo: “Antonio nunca teve uma lesão na vida. É inacreditável que as pessoas estejam espalhando falsos rumores de que o que aconteceu no domingo foi o resultado de problemas psicológicos em vez de uma lesão conhecida no tornozelo. ” . Por que eles estão embarcando em uma campanha de falsa ocultação? Para evitar a responsabilidade de ignorar o risco de lesões graves para ganhar o jogo.