Brandonbilt Motorsports diz que NASCAR se recusa a patrocinar Let’s Go Brandon

A recusa da NASCAR em permitir que o patrocínio do LGBcoin.io fosse para o carro # 68 de Brown foi relatada pela primeira vez pela FOX Sports e The Athletic. anunciou marrom acordo de patrocínio Na última quinta-feira, ela postou um vídeo do carro nas redes sociais.

“A NASCAR não falou com a Brandonbilt Motorsports antes de tomar sua decisão de rescindir a aprovação e várias tentativas de estabelecer uma conversa para resolver esse problema não foram reconhecidas”, disse o porta-voz da Brandonbilt Motorsports, Max Marcucci, em um comunicado.

“O resultado final é que a Brandonbilt Motorsports seguiu o processo padrão de aprovação do patrocinador e do esquema de pintura e obteve a aprovação do funcionário da NASCAR que está autorizado a tomar essas decisões, que toma essas decisões regularmente. Esse funcionário então confirmou e reiteramos que tivemos a aprovação em uma conversa por telefone depois que isso foi anunciado.

“Estamos desapontados que a liderança da NASCAR optou por revogar a aprovação deste patrocínio e sentimos que eles deveriam ter confiança em assumir sua decisão de recuar e não a gasolina para uma equipe ou piloto.

“Como toda equipe, contamos com relacionamentos de trabalho produtivos e amigáveis ​​em todos os níveis da NASCAR. Infelizmente, a liderança da NASCAR lidando com essa situação agora ameaça prejudicar nossos relacionamentos e nos colocar em uma posição incrivelmente embaraçosa, mais uma vez.”

A CNN entrou em contato com a NASCAR para comentar.

De acordo com o Washington Post, citando um funcionário da NASCAR familiarizado com as deliberações, os executivos da NASCAR analisaram a proposta de patrocínio na terça-feira. Marcucci disse que a equipe foi informada da decisão da NASCAR na tarde de terça-feira.

O Washington Post também relatou que “a NASCAR deixou claro durante a discussão de novembro sobre o potencial patrocínio que não permitiria qualquer referência ou imagens com base no canto. A decisão oficial da NASCAR não foi uma reversão, explicou o oficial, mas a primeira e última palavra sobre o assunto. “

Brown planejou dirigir “cores vermelhas, brancas e azuis com o logo LGBcoin e o emblema do script a bordo de seu Chevrolet Camaro # 68 para todas as 33 corridas da temporada NXS.”

“Let’s Go Brandon” começou depois que Brown venceu a primeira corrida de sua carreira no Talladega Superspeedway, no Alabama, no início de outubro.

Após a vitória, Brown foi entrevistado enquanto a multidão começou a gritar “F ** k Joe Biden.” O repórter que entrevistou Brown disse que em vez disso a multidão gritava: “Vamos, Brandon”.

Em seu discurso sobre o Estado dos Esportes na NASCAR em novembro, o presidente Steve Phelps distanciou o esporte da torcida.

“Eu sinto por Brandon”, disse Phelps. “Acho que infelizmente ele está falando sobre o estado em que estamos como país. Não queremos nos associar à política, de esquerda ou de direita. É claro que sempre tivemos, e como esporte, um enorme respeito pelos cargo do presidente, não importa quem esteja sentado.

“Acho que é uma situação infeliz. Gostamos do fato de que começou com a NASCAR e depois está ganhando terreno em outro lugar? Não, não estamos felizes com isso. Mas continuaremos a nos certificar de que respeitamos o escritório do presidente. ”

Em 19 de dezembro, Brown disse ao jornal: “Nosso ponto principal é que você deseja atrair a todos, porque, em geral, todos são dispensáveis. Não tenho desejo de me envolver na política.”

No dia seguinte, o nativo de Woodbridge, Virginia, escreveu um artigo de opinião para a Newsweek. Brown disse que “temia que fosse cancelado por seus patrocinadores ou pela mídia por algo que não tinha nada a ver comigo”.

Brown continuou a escrever: “Não tenho interesse em liderar uma luta política. Eu corro de carros. Não endossarei ninguém e certamente não direi a ninguém em quem devo votar.”

“Mas também não vou ficar calado sobre a situação em que me encontro e por que milhões de americanos estão gritando meu nome. Eu os ouço, mesmo que Washington não.”