AMD Phoenix RDNA3 iGPU pode ser tão rápida quanto a GPU móvel mais lenta GeForce RTX 3060

APU AMD Phoenix com desempenho de GPU discreta de médio porte

Greymon55 afirma que os próximos gráficos integrados no AMD Phoenix APU podem mostrar desempenho semelhante à versão com mais restrição de energia do RTX 3060 móvel.

A série AMD Ryzen 7000 incluirá oficialmente duas séries móveis: Dragon Range para laptops de alto desempenho e Phoenix para designs finos e leves. Espera-se que este último apareça Gráficos RDNA3 Arquitetura combinada com núcleos de computação Zen4.

As APUs Phoenix funcionarão na faixa de 35 a 45 watts, o que provavelmente significa as séries Ryzen 7000HS e 7000H. Esse poder não é apenas para gráficos, mas também para núcleos Zen4 e outras lógicas integradas. No entanto, as alegações de Greymon de que uma GPU RDNA3 integrada pode sozinha fornecer desempenho RTX 3060M a 60W (anteriormente referida como Max-Q) será uma grande notícia para jogos “leves”.

GPU≈3060m 60W Phoenix – Greymon55 (@greymon55) 8 de maio de 2022

Vale a pena notar que a versão de 60W do RTX 3060 não é muito popular nas versões mais recentes, mas pode ser encontrada em laptops como o ASUS ROG Zephyrus G14 de 2021, e mesmo lá suporta Dynamic Boost (+20W), então é um lado que pode ser Comparar os dois lados é difícil. No entanto, a GPU da classe RTX 3060M com potência tão limitada é, na pior das hipóteses, 30% mais lenta que a variante totalmente desbloqueada. Ele vem com um clock de GPU na faixa de 817-1282MHz, que está bem abaixo dos 1702MHz mais rápidos para a variante de 115W.

Enquanto isso, os gráficos RDNA integrados AMD Ryzen já são enviados com clocks de 2,4 GHz (Ryzen 9 6900HS). O AMD Phoenix iGPU usará a tecnologia de processo de 5 nm e mais melhorias que provavelmente tornarão o clock do iGPU ainda maior. Assim, a iGPU Phoenix RDNA3 não precisa necessariamente ter tantos shaders quanto a RTX 3060, ela precisa ser mais rápida.

GPU para notebook NVIDIA RTX 3060, Fonte: NVIDIA

A NVIDIA tem como alvo jogos 1080p de alta qualidade com seus laptops RTX 3060. Claro, o suporte DLSS incluído contribuiu para a popularidade dos 3.060 milhões, mas a AMD desde então lançou sua tecnologia FSR de ultra-alta resolução e pode em breve oferecer desempenho semelhante com laptops que nem sequer possuem GPUs discretas.

Roteiro AMD Zen VideoCardz.com – EPYC 7004 Génova e Bérgamo 5 nm (Zen4) Estripador 5000 ocupado 6 nm (Zen3) – Estripador 7000 A confirmar 5 nm (Zen4) A confirmar Ryzen 5000 Vermeer 7 nm (Zen3) – Ryzen 7000 Rafael 5 nm (Zen4) Ryzen 8000 Cume de Granito 3 nm (Zen5) Ryzen 5000H Cézanne 7 nm (Zen3) Ryzen 6000H Rembrandt 6 nm (Zen3+) Ryzen 7000H Série dragão 5 nm (Zen4) Ryzen 8000H Ponto Strix 3 nm (Zen5 + Zen4D) Ryzen 5000 anos Cézanne 7 nm (Zen3) Ryzen 6000U Rembrandt 6 nm (Zen3+) Ryzen 7000 Yu Fénix 5 nm (Zen4) A confirmar

fonte: Grimon 55