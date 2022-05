Último dia para economizar na Apple, Bowflex, Echo e muito mais na última promoção flash da Best Buy

É o último dia da venda rápida da Best Buy, onde você pode comprar descontos em itens populares como o Asus Zenbook, o Echo Show 8 da Amazon e o Bowflex, para citar alguns. Se você está procurando ofertas na tecnologia mais recente, agora é a hora de atualizar. Tablets, smart TVs, desktops para jogos, fones de ouvido e muito mais já estão à venda. Você pode comprar toda a promoção abaixo, mas corra, essas ofertas Expira domingo à noite 21h59 PT (0h59 ET).

Para garantir que você não perca nenhuma grande oferta, vasculhamos a seleção de seleção de vendas para encontrar as melhores ofertas para você. Esteja você atualizando aparelhos grandes e pequenos em sua casa, renovando seu espaço de entretenimento, comprando um novo smartwatch ou apenas procurando as melhores ofertas, confira alguns de nossos favoritos abaixo.

Asus Ótimo para tarefas diárias, este laptop de 14″ possui uma tela de 1920 x 1080 pixels, webcam HD com microfone e teclado retroiluminado. Com 8 GB de memória, 256 GB de armazenamento em estado sólido e processadores AMD Ryzen 5, este PC poderá lidar com jogos, edição de vídeo, streaming, multitarefa e muito mais com facilidade. Ele também vem com um upgrade gratuito para Windows 11.

Chris Munro/CNET Este display inteligente com tecnologia Alexa possui uma tela adaptável que pode se adaptar às condições de luz ambiente, possui uma câmera de 13MP e inclui um sensor de movimento que pode acionar ações do Alexa com base em quando as pessoas entram na sala, como iluminação automatizada, por exemplo. Ele também faz todas as coisas divertidas para os dispositivos Echo Show da geração anterior, como exibir a hora, a previsão do tempo e as fotos. Se você usa videochamadas com frequência, essa é uma ótima tela. Leia nossa análise do Echo Show 8 (2ª geração). READ O primeiro patch de Overwatch 2 introduz grandes mudanças no beta multiplayer

eu Robô Facilite a limpeza com este pacote, incluindo o Roomba i6, que possui um sistema de limpeza de 3 estágios, 10 vezes o poder de sucção dos modelos mais antigos e uma base Clean compatível que permite que o aspirador esvazie seu lixo, o aspirador possui um multi -system – escovas de borracha de superfície perfeita É adequado para pêlos de animais e pode ser ajustado para trabalhar com tapetes e pisos duros. O filtro altamente eficiente retém 99% dos alérgenos de pelos de cães e gatos. Você pode até usar comandos de voz para resolver uma bagunça instantânea ou agendar seu aspirador para limpar nos horários mais convenientes para você.

POFLEX A esteira 10 possui uma pista larga de 22″ com uma superfície acolchoada para reduzir o impacto nas articulações, além de uma tela de toque HD ajustável e alto-falantes Bluetooth para cercá-lo com som enquanto você se exercita. Ele também vem com mais de 100 programas de treino exclusivos e mais de 50 faixas globais que se ajustam automaticamente em tempo real ao seu ritmo, bem como treinamento personalizado e treinos personalizados diários. Você também pode visualizar os arquivos Os melhores aplicativos de streaming Como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e muito mais direto do console de 10 polegadas. Você precisará de uma associação JRNY e Wi-Fi para acessar todos esses recursos, mas o primeiro ano de sua associação é gratuito com sua compra. A esteira também possui uma inclinação automática com faixa de -5% a 15%, um guidão estendido e alça de braço com tecnologia Bluetooth para monitorar sua frequência cardíaca durante o exercício. READ Mark Zuckerberg tem amigos, eles vivem apenas no Metaverso

Outras ótimas ofertas disponíveis agora: