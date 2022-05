Novo vazamento da Apple dobra no iPhone 14 Design Shock

Atualização de 05/09 abaixo. Este post foi publicado originalmente em 7 de maio

Planos do Apple iPhone 14 Pro Negrito Mas a recusa da empresa em fazer qualquer mudança significativa nos modelos padrão do iPhone 14 é sem dúvida onde está o verdadeiro choque. Ficou pior…

Depois de abrir o olho Relatórios em fevereiro Que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max mais uma vez não terão a tecnologia de exibição Apple ProMotion 120Hz, e agora os especialistas mais precisos do setor dobraram as notícias.

Apple iPhone 14 Pro Max renderizado com base em vários vazamentos



Atualização 05/09: Muito popular (8,3 milhões de assinantes) Apple YouTuber EverythingApplePro (também conhecido como Filip Koroy) cavar mais fundo No design do novo iPhone 14. Koroy obteve os projetos dos modelos do iPhone 14 Pro e os imprimiu em 3D, reconhecendo que “não parece que muita coisa mudou à primeira vista”, mas após uma inspeção mais detalhada, eles revelam que o fone de ouvido foi reposicionado mais alto no telefone.

“Outra mudança surpreendente que eu não notei no início, mas não pude ver depois, é o raio de canto aumentado junto com as molduras mais finas que agora são 21% mais finas. forma indo na direção do Apple Watch Series 7”.

Koroy adverte que essas mudanças não adicionam muito às características da tela, mas levam a linha do iPhone em uma nova direção ousada. Koroy também acrescenta que os planos “confirmaram totalmente” o novo furo duplo nos modelos Pro com o iPhone 14 padrão e o novo iPhone 14 Max mantendo o entalhe. Para os compradores do iPhone 14 Pro, 2022 parece um ano de atualização empolgante, mas aqueles que consideram o iPhone 14 padrão provavelmente esperarão até 2023. Mudanças maiores estão por vir.

Em um esforço para corrigir um relatório impreciso, Ross Young, CEO da Display Supply Chain Consultants (DSCC), disse: chilro Apenas “modelos Pro” usarão o ProMotion. Jovem. é dado histórico comprovadoEste parece ser o último prego no caixão para a tecnologia que se tornou tão popular e onipresente em smartphones Android de médio a alto nível nos últimos anos.

Meu sentimento é que a Apple se encurralou aqui. Este ano, a Apple está determinada a separar ainda mais os dispositivos iPhones Pro e não-Pro e não pode fazer isso enquanto oferece aos modelos padrão do iPhone um recurso chamado ‘vanguardaSugestão’. Isso apesar do fato de que não há nada particularmente Pro no ProMotion em 2022. É um exemplo raro do jargão de marketing da Apple retornando para irritar a empresa e não poderia ter vindo em pior hora.

Com outro nome, o ProMotion teria sido uma atualização fácil e popular para o iPhone 14 e iPhone 14 Max. Telas com alta taxa de atualização fornecem um nível de suavidade e capacidade de resposta que simplesmente não pode ser feito em uma tela de 60Hz, além de reduzir o cansaço visual. A própria Apple comercializa o ProMotion como a “tela que muda o jogo”.

A Apple está comercializando o ProMotion no iPhone 13 Pro com um divisor de águas



Mas sem ele, quase nada sobrará no iPhone 14 e no iPhone 14 Max. Em um movimento sem precedentes, iPhone 14 e iPhone 14 Max serão reutilizados Tecnologia de design e exibiçãoE módulos de câmera E chipsets do iPhone 13. Todas as grandes promoções Salvo para os modelos do iPhone Pro.

Além disso, isso ocorre em um momento em que a Apple Upgrades de preços forçados em toda a gama. Então a Apple precisava de uma vitória fácil e a ProMotion poderia ter sido a vitória. Como está, os analistas de mercado agora Levantar questões sobre o sucesso potencial do grupoE eles podem apenas ter um ponto.

