A Apple abriu na sexta-feira pré-encomendas para o novo MacBook Air com o chip M2 através de seu site e do aplicativo Apple Store, e as estimativas de entrega para todas as configurações e combinações de cores nos EUA já caíram. As estimativas de envio para todas as configurações do MacBook Air caíram para 26 de julho ou mais tarde, com algumas configurações personalizadas com especificações atualizadas sendo enviadas com atraso até …