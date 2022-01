Ações da empresa chinesa Evergrande pararam de negociar

HONG KONG, 3 de janeiro (Reuters) – Grupo Evergrande da China (3333.HK) Negociação de ações será suspensa na segunda-feira Incorporadora imobiliária presa Ele disse sem dar um motivo.

Evergrande, o mundo Desenvolvedor Mais Endividado, está lutando para reembolsar mais de US $ 300 bilhões em compromissos, incluindo quase US $ 20 bilhões em títulos do mercado internacional que as empresas de classificação consideraram inadimplência acidental no mês passado após o calote.

O incorporador imobiliário perdeu o pagamento de novos cupons de $ 255 milhões com vencimento na última terça-feira, embora ambos tenham um período de carência de 30 dias.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

A empresa formou um comitê de gestão de risco com vários membros de empresas governamentais e disse que trabalharia ativamente com seus credores.

Na sexta-feira, Evergrande trouxe de volta seus planos para Investidores compensam em seus produtos de gestão de fortunas, dizendo que cada investidor em seu produto de gestão de fortunas pode esperar receber 8.000 yuans (US $ 1.257) por mês como um pagamento básico por três meses, independentemente de quando o investimento é devido.

Este movimento destaca as crescentes pressões de liquidez do desenvolvedor.

As ações da Evergrande caíram 89% no ano passado, fechando a 1,59 dólar HK na sexta-feira.

Unidade EV chinesa Evergrande New Energy Vehicle Group (0708.HK) Caiu até 10% no início do pregão de segunda-feira, enquanto a unidade de gestão imobiliária Evergrande Services (6666.HK) Caiu 2,3%.

READ O que é a era do Bitcoin e como a era do Bitcoin funciona no mercado? Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

Reportagem de Claire C .; Edição de Tom Hogg e Shri Navaratnam

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.