Goldman Sachs está seguindo rivais em Wall Street ao exigir que os funcionários trabalhem em casa

O Goldman Sachs pediu no domingo que seus funcionários nos Estados Unidos trabalhassem em casa nas primeiras duas semanas do ano, juntando-se a concorrentes de Wall Street que já deram instruções semelhantes à medida que os casos de coronavírus aumentavam.

Em um e-mail para os funcionários, o banco de investimento disse que os funcionários capazes de trabalhar remotamente devem fazê-lo até 18 de janeiro em resposta ao aumento das taxas de infecção. Na semana passada, a empresa anunciou novos requisitos de promoção e teste, mas, ao contrário de muitos de seus pares, desencorajou os funcionários a trabalhar em casa. Ligue para Goldman A maioria dos trabalhadores voltou ao escritório em junhoe seu CEO, David M. Solomon, é um defensor ferrenho do trabalho no escritório. O banco tem 43.000 funcionários, muitos dos quais estão localizados em sua sede em Manhattan.

Estado unido Uma média de mais de 300.000 novos casos por dia Pela primeira vez em uma epidemia. A variante do Omicron levou as principais empresas de Wall Street, ansiosas por trazer de volta trabalhadores, a adiar esses planos. Antes do último aumento, o atendimento era no escritório permaneceu teimosamente baixo Enquanto os banqueiros travavam uma revolta silenciosa: os pais continuam preocupados em passar o vírus para seus filhos, os residentes dos subúrbios evitam viagens de longa distância e muitos trabalhadores se mostram produtivos trabalhando em casa.

Com o retorno dos funcionários, o setor financeiro, que emprega 332.100 pessoas na cidade de Nova York, pode ter que aumentar os esforços de vacinação. Eric Adams, que prestou juramento como prefeito no início do sábado, disse vai manter Pagamento adiantado mandato do setor privado.