Ações da ATT: ganhos e receitas com as principais visualizações, já que a gigante das telecomunicações é a vencedora do início de 2022

Para o trimestre encerrado em dezembro 31, AT&T (T) ganhou 78 centavos por ação em uma base ajustada, um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. A receita caiu 10%, para US$ 41 bilhões, incluindo a alienação da empresa de TV por satélite DirecTV, mas superou as visualizações.

Um ano antes, os ganhos da AT&T foram de 75 centavos por ação sobre uma receita de US$ 45,7 bilhões. Analistas estimaram lucro de 76 centavos por ação e receita de US$ 40,3 bilhões.

Para o ano fiscal de 2022, a AT&T disse que espera ganhos por ação na faixa de US$ 3,10 a US$ 3,15. A empresa de telecomunicações prevê um crescimento de receita na casa de um dígito. Os analistas previam ganhos de US$ 3,16 por ação em 2022, com receita de US$ 156,3 bilhões, acima dos US$ 153,2 bilhões.

As ações da AT&T subiram inicialmente antes da abertura do mercado na divulgação de resultados. Mas as ações da T caíram 9% para perto de 24 da tarde, negociando no bolsa de valores hoje.

“Os resultados foram fracos, com o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ausente em todos os segmentos”, disse Craig Moffett, analista da MoffettNathanson, por e-mail. “E não há nenhum crescimento pró-forma aqui.”

Indo para o relatório de ganhos, as ações subiram 7,6% em 2022 em meio a uma correção do mercado.

Estoque AT&T: acordo de descoberta para fechar

A AT&T anunciou no início de janeiro os resultados de assinantes de telefones pós-pagos sem fio para o período. A empresa adicionou 880.000 assinantes de telefones pós-pagos, superando as estimativas de 804.000

Além disso, a AT&T concordou em fundir seu negócio WarnerMedia com Descoberta (DISCA). O acordo pode ser fechado no segundo trimestre de 2022.

Enquanto isso, o analista do JPMorgan, Philip Cusick, rebaixou na quarta-feira Verizon Communications (VZ) para neutro.

“Estamos preocupados com as perspectivas de crescimento de assinantes para telefones pós-pagos em 2022 para a Verizon e a indústria em geral, mesmo após o primeiro trimestre, que é sazonalmente suave e onde esperamos que a Verizon registre perdas de assinantes”, disse ele em um relatório. “A concorrência continua alta em wireless e provavelmente fica mais difícil à medida que novos suprimentos chegam da banda C, do espectro de 2,5 GHz da T-Mobile, do eventual lançamento da Dish e dos esforços de pequenas células do cabo.”

As ações da Verizon caíram 3,8%, para 50,90.

