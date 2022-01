Futuros da Nasdaq saltam 2% após forte previsão da Microsoft. Decisão do Fed se aproxima

Microsoft e Texas Instruments sobem devido a forte perspectiva

Todos os olhos estão na decisão política do Fed às 14h ET

Futuros em alta: queda de 1,13%, S&P 1,55%, Nasdaq 2,26%

(Reuters) – Os futuros de índices de ações dos Estados Unidos saltaram nesta quarta-feira após dois dias de negociações turbulentas, impulsionados pelos excelentes resultados da Microsoft, com os investidores aguardando os resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve.

Corporação Microsoft (MSFT.O) Ela ganhou 3,9% à frente do mercado depois que a fabricante do Windows previu receita para o trimestre atual em grande parte à frente das metas de Wall Street, impulsionadas em parte por sua unidade de nuvem inteligente. Consulte Mais informação

Instrumentos Texas (TXN.O) Ele subiu 4,6% depois que a fabricante de chips previu uma boa receita para o trimestre atual e disse que aumentaria seu foco em chips usados ​​nos lucrativos setores automotivo e industrial. Consulte Mais informação

A forte perspectiva de ambas as empresas elevou as ações relacionadas à tecnologia com a Meta Platforms (FB.O), empresa Apple (AAPL.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Amazon.com, Microdispositivos avançados (AMD.O) E Nvidia Inc (NVDA.O) Ele sobe entre 2,1% e 3,7%.

A tecnologia sensível às taxas e as ações de crescimento foram atingidas por preocupações sobre a agressiva resposta anti-inflação do Federal Reserve. As crescentes tensões geopolíticas em torno da Rússia e da Ucrânia aumentaram os problemas dos investidores, com o S&P 500 (.SPX) Flertando com o patch duas vezes esta semana.

A decisão de política deve ocorrer às 14h ET (1900 GMT), com o banco central dos EUA provavelmente sinalizando o início de seu ciclo de aumento de taxas a partir de março. Consulte Mais informação

O anúncio será seguido pela conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que será analisada em busca de evidências da escala e do ritmo dos aumentos do ano e de sua estratégia de redução de quase US$ 9 trilhões no balanço patrimonial.

Os traders de futuros de fundos do Fed estão precificando um aumento de 25 pontos base em março, além de mais três aumentos de preços até o final do ano.

“Há uma chance maior de encontrarmos o Fed confiante, mas relaxado”, disse Ipek Ozkardiskaya, analista-chefe do Swissquote Bank.

“O Fed não tem nada a ganhar enviando mensagens agressivas hoje: o massacre dos mercados de ações não os ajudará a corrigir a inflação.”

O benchmark agora caiu quase 9,2% em relação ao pico recorde de fechamento em 3 de janeiro, enquanto o Nasdaq, pesado em tecnologia, está (décimo nono) É para baixo 13,5% até agora este ano.

Às 6h51 ET, o Dow e-minis subia 386 pontos ou 1,13%, o S&P 500 e-minis subia 67,5 pontos ou 1,55% e o Nasdaq 100 e-minis subia 319,25 pontos ou 2,26%.

A temporada de relatórios do quarto trimestre está em pleno andamento, com 79 empresas reportando no S&P 500. Dessas, 81% se saíram melhor do que o esperado, de acordo com a Refinitiv.

Corporação Tesla (TSLA.O) Adicionou 4,3% antes de seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado, enquanto a Boeing (banimento) A Intel Corp. também subiu no período que antecedeu os lucros no final do dia.

AT&T Inc (Tennessee) Ele subiu 1,7% depois de superar as expectativas do mercado para receita trimestral, graças à forte demanda por transmissão sem fio e ao vivo. Consulte Mais informação

As ações de todos os principais credores de Wall Street ganharam mais de 1%.

Reportagem adicional de Susan Matthew e Devik Jane em Bangalore; Editado por Magu Samuel

