Os futuros da Dow caem após o presidente do Fed, Powell, eliminar os ganhos do mercado; Tesla lidera motores de lucro | investidor de negócios diário

Os futuros do Dow Jones caíram acentuadamente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, como Tesla (TSLA) manchetes de lucros após o expediente, com os investidores continuando a refletir sobre o otimismo do Fed. O mercado de ações apagou ganhos acentuados na quarta-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro saltaram depois que o Federal Reserve disse que “espera” um aumento da taxa assim que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que grandes aumentos de juros e cortes no balanço estão chegando.







Os principais índices fecharam em seus piores níveis e não prejudicaram as mínimas de segunda-feira, mas foi outra sessão decepcionante para tentar um rali incerto do mercado de ações.

Microsoft (MSFT) impulsionou os ganhos e o otimismo do mercado antes da decisão do Fed. As ações da MSFT se recuperaram acima de sua média móvel de 200 dias, embora tenham fechado perto das mínimas da sessão.

Os ganhos da Tesla superaram confortavelmente as visualizações na quarta-feira. As ações da Tesla caíram em negociações voláteis durante a noite.

ao mesmo tempo, Tecnologia Seagate (STX), L Pesquisa (LRCX), Tiradina (Ter), Intel Corporation (INTC), Tecnologia de movimento de silício (Simo), Locações Unidas (Não gosta), Ameriprise Financeira (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Ciência Viva (isto) E Serviço agora (agora mesmo) também divulgou ganhos na noite de quarta-feira.

As ações STX e ServiceNow foram notáveis ​​vencedores durante a noite, enquanto Edwards, LRCX, Silicon Motion e especialmente Teradyne foram perdedores.

As ações da Tesla e da Microsoft estão funcionando Classificação IBD. Compartilhamentos da Microsoft e NOW estão em execução Líderes de longo prazo do IBD.

Reunião do Fed

A reunião do Fed terminou na tarde de quarta-feira com Os decisores políticos apontam para um aumento da taxa em marçoDizendo: “Em breve será apropriado.” As compras de ativos terminarão no início de março, conforme planejado, apesar de algumas especulações de que as compras de títulos podem terminar em fevereiro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, seguiu em sua entrevista coletiva, dizendo que havia “muito espaço” para aumentar as taxas de juros sem prejudicar o mercado de trabalho. Ele não descartou aumentar as taxas de juros a cada reunião de 2022, a partir de março.

Powell disse novamente que o Fed pode agir mais cedo e mais rápido para reduzir seu enorme balanço patrimonial do que no ciclo passado, dizendo que a economia está mais forte agora. Ele enfatizou que o Fed não tomou nenhuma decisão sobre a velocidade ou o momento de quaisquer cortes no balanço, mas disse que eles ocorreriam após o primeiro aumento de juros.

Powell não disse nada de surpreendente, mas parecia que a presidência do Fed estava focada em combater a alta inflação, não se curvando para acalmar os mercados nervosos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 7 pontos base para 1,85%, falou Powell. Isso está um pouco abaixo da alta de dois anos de 1,87% atingida em 19 de janeiro. O rendimento do Tesouro de dois anos saltou 13 pontos base para 1,15%, à medida que o spread de rendimento continua a diminuir.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram 0,9% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 1,1%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,4%. Os futuros foram ligeiramente mais altos durante a maior parte da noite de quarta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos foi pouco alterado da noite para o dia, mas o rendimento de dois anos continuou a subir, adicionando 3 pontos base para 1,18%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

Isso é especialmente verdadeiro durante correções de mercado e novas tentativas de alta. Os futuros da Dow foram mais voláteis, com o movimento da sessão regular mostrando extrema volatilidade durante o dia.

aumento do mercado de ações

O mercado de ações subiu fortemente durante a maior parte da sessão, com a Microsoft liderando o caminho. Os principais índices atingiram os máximos da sessão logo após o anúncio da reunião do Fed às 14h ET, mas rapidamente recuaram, apagando os ganhos e ficando negativos com os comentários agressivos do presidente do Fed Powell.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,15%. O Nasdaq Composite fechou logo acima do ponto de equilíbrio. As ações da pequena Russell 2000 caíram 1,5%.

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta(Ele caiu 0,1%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities caiu)em forma) também caiu 0,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu pouco mais de 1%, mesmo com as ações da Microsoft sendo um componente-chave. Compartilhar agora também é a chave para manter. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 1,4%. As ações Intel e LRCX são componentes SMH notáveis.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 2,5% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 2,25%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 2,6% e os ETFs globais X dos EUA para desenvolvimento de infraestrutura (berço) diminuiu 0,9%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dispensa de 2,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 0,2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 0,3%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,5%.

Ganhos da Tesla

Lucro e receita da Tesla confortavelmente Bata as vistas de Wall Street. O CEO Elon Musk disse que os problemas da cadeia de suprimentos são o “fator limitante chave” para o crescimento em 2021. A Tesla superou os problemas da cadeia de suprimentos em 2021 melhor do que a maioria das montadoras, muitas das quais tiveram quedas significativas na produção devido à escassez de chips e muito mais.

A Tesla ainda espera um crescimento de 50% nas entregas por ano nos próximos anos, superando facilmente esse número em 2021 com um salto de 87%.

Um apanhador de lucros chamando as fábricas de Austin e Berlim quase prontas para começar a entregar aos clientes. Ele disse que a Tesla selecionará locais para instalações de produção adicionais até o final do ano.

Ele também espera que a Tesla consiga um sistema de direção totalmente automatizado este ano, uma afirmação que vem sendo feita há vários anos.

Musk disse que não haverá Cybertruck ou quaisquer outros novos modelos em 2022, confirmando os relatos generalizados. Ele disse que o Cybertruck “esperamos” ser lançado em 2023. Isso significa que haverá cerca de três anos entre os novos carros da Tesla, semelhante ao Modelo Y no início de 2020.

Musk também disse que a Tesla não está atualmente trabalhando em um carro totalmente autônomo de US$ 25.000.

Musk disse que a Tesla entregará alguns veículos, presumivelmente crossovers do Modelo Y, com 4.680 baterias. Mas não está claro se isso significa que a Tesla resolveu obstáculos técnicos produzindo em massa 4.680 células de bateria ou se está instalando apenas alguns pacotes de 4.680 como uma prova semi-demonstrativa.

As ações da Tesla caíram 1% durante a noite, mas depois caíram e subiram fortemente em vários pontos. As ações subiram 2,1%, para 937,41 na quarta-feira, depois de atingir 987,69 no dia. As ações da TSLA estão se consolidando com um ponto de compra de 1.243,49, mas podem fazer várias entradas anteriores.

Outros lucros

L Pesquisa Os lucros bateram por pouco, mas a gigante de chips errou nas vendas e deu uma orientação ruim. As ações da LRCX caíram acentuadamente.

Os ganhos da Teradyne superaram o consenso, mas a fabricante de equipamentos de chip ficou bem aquém do consenso no primeiro trimestre, indicando uma “transição de tecnologia mais lenta em um de nossos principais mercados finais”. Ação TER caiu.

Os ganhos da Intel superaram as visualizaçõesNo entanto, as ações da INTC caíram ligeiramente durante a noite devido à fraca orientação dos lucros.

Ganhos da Seagate As visualizações subiram um pouco, pois o jogo de memória elevou sua orientação de vendas para 2022. As ações da STX saltaram no comércio prolongado.

Serviço agora O lucro superou as expectativas. As ações estão agora atrasadas na ação.

Ganhos da Edwards Lifesciences Os ganhos perderam visualizações, enquanto a orientação também foi leve. As ações de guerra eletrônica afundaram.

Os lucros da Ameriprise superaram os espectadores e a empresa financeira anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. O repositório AMP não estava ativo.

Ganhos de vértice Supere facilmente com a diretiva de biotecnologia de ponta. A ação VRTX saltou um pouco durante a noite.

O lucro da United Rentals superou o consenso. As ações da URI subiram modestamente no negócio estendido.

Os lucros da Silicon Motion superaram as estimativas, mas as ações da SIMO caíram acentuadamente durante a noite.

Análise de ascensão do mercado

O mercado de ações caiu em uma correção em 2022, em grande parte devido aos temores de um aperto do Fed. Portanto, não é chocante ver o rali nascente tentar apagar os enormes ganhos após os comentários agressivos do Fed, mas é decepcionante.

O Nasdaq, que subiu mais de 3% no dia para um pouco acima do nível de 14.000, recuou, mas obteve ganhos graças à Microsoft e à Tesla. O S&P 500 atingiu a resistência em torno da linha de 200 dias, passando de um ganho diário de 2,2% para uma perda insignificante.

Mesmo nas altas da sessão, nenhum dos principais indicadores chegou perto da média móvel de 10 dias.

Os investidores ainda podem procurar um arquivo Dia de acompanhamento Para confirmar a tentativa de subir o novo mercado de ações. O dia seguinte, que inclui fortes ganhos de preços em um ou mais índices importantes com volumes maiores do que na sessão anterior, indica a disposição das grandes instituições em apoiar a nova tendência de alta.

Mas enquanto todos os principais índices recuaram das mínimas de segunda-feira, dificilmente é um sinal de um novo rali forte.

Com os futuros do Dow Jones caindo fortemente, os riscos podem ser desviados para o mercado para reduzir as baixas recentes.

Média de 200 dias: a última linha de suporte?

O que você está fazendo agora

O movimento descendente dos últimos dias ofereceu um forte salto de curto prazo, mas também uma grande liquidação. Sem uma bola de cristal, é difícil escolher entradas seguras para ações ou ETFs.

Pode-se argumentar que as ações da Microsoft entraram como líderes de longo prazo na sequência de 200 dias, embora o desligamento não tenha sido inspirador. A maioria das ações de tecnologia parece bastante prejudicada após a queda quase vertical. As ações de crescimento de alto valor são particularmente fracas, embora as ações da Tesla tenham evitado uma queda.

As ações de energia estão na vanguarda, apesar das quedas na quarta-feira. Muitos já aumentaram os preços do petróleo bruto para máximas de vários anos.

Entre o frete de estoque, Matson (Matex) Saí da base enquanto Envio integrado ZIM (ZIM) recuperou um ponto de compra anterior depois que a base de venda de 7%-8% foi ativada na segunda-feira. Em uma escala maior, o número de estoques de frete em terra também parece interessante.

Os dados financeiros sofreram nas últimas semanas, mas não entraram em colapso. No entanto, uma curva de rendimento plana não é boa para as margens de empréstimos dos bancos.

Definitivamente, trabalhe em suas listas de observação, tentando encontrar ações que estejam preparando entradas em potencial. Lembre-se de que a temporada de ganhos ainda está em pleno vigor, informou um pequeno vendedor de frutas da Apple na noite de quinta-feira.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

