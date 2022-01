A sonda de Marte da NASA obstruiu seu sistema de amostragem de rocha

NASA / JPL-Caltech / MSSS



Esta história faz parte de Bem vindo a marte, nossa série explorando o planeta vermelho.

Marte não gosta muito de exploradores robóticos. Ele Ela sufocá-los com poeiraE A aspereza de suas rodas E Mexendo com seus tentáculose agora apresenta um novo desafio para o rover persistente da NASA. Há alguns detritos do tamanho de seixos obstruindo o sistema de amostragem de rochas da máquina.

Tudo correu bem no início. Em 29 de dezembro, Perseverance cavou em uma rocha chamada Isol e extraiu uma amostra dela. “No entanto, ao transferir a parte que contém a amostra para o carrossel de brocas do rover (que armazena os bits e passa os tubos para dispositivos de processamento de tubos dentro do rover), nossos sensores indicaram uma anomalia”, Livros de Louise Gandora, engenheiro-chefe para amostragem e armazenamento em buffer, em uma postagem de blog na sexta-feira.

O rover parou as atividades de amostragem quando encontrou uma resistência incomum durante o processo de armazenamento da amostra. Enquanto a equipe Rover tuitou na sexta-feiraO resultado é que os detritos impedem que o braço robótico do rover forneça adequadamente o tubo cheio de amostra para vedação e armazenamento.

Perseverance é o primeiro rover a tentar coletar amostras de Marte em tubos selados. É uma parte essencial de uma missão que também está procurando por sinais de vida microbiana ancestral no Planeta Vermelho. A NASA planeja enviar um ambicioso A futura missão de amostragem e devolva-os à Terra para estudo.

A equipe do rover ordenou que a máquina recuasse puxando a broca e o tubo de perfuração. Tire algumas fotos ao longo do caminho para ajudar a diagnosticar o problema. “Essas fotos recentes do link do rolamento confirmam que dentro do carrossel circular existem alguns fragmentos do tamanho de seixos”, escreveu Gandora. A NASA espera que cascalho caia do tubo de ensaio.

Embora o naufrágio seja um desafio, não há motivo para preocupação ainda. Jandoura disse que os designers da casa circular tiveram essa possibilidade em consideração, mas que demoraria algum tempo a encontrar uma solução que permitisse ao cascalho “sair de forma ordenada e ordenada”.

A NASA provou ser engenhosa quando se trata de trabalhar durante acessos de raiva no Planeta Vermelho. A equipe do Perseverance planeja reduzir a velocidade para garantir que o sistema de amostragem esteja claro e pronto para entrar em ação.