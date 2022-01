A misteriosa “cabana da lua” é na verdade uma rocha maravilhosa em forma de coelho

A misteriosa “cabana da lua” avistada pelo rover lunar chinês Yutu 2 é na verdade … uma linda pedra em forma de coelho.

A equipe do Yutu 2 chamou a rocha de “o Coelho de Jade”. Anunciou que o rover examinou atentamente o corpo Sexta-feira (7 de janeiro). O apelido é adequado, já que o nome do rover, Yutu, também se traduz como “coelho de jade”.

O objeto apareceu pela primeira vez no campo de visão das câmeras Yutu 2 em dezembro, quando parecia ser um borrão em forma de cubo no horizonte. O rover é o primeiro a explorar a lua O outro lado, que está sempre voltado para o lado oposto a Terra É mais acidentado e com crateras do que a lua próxima. Como o objeto parecia de forma irregular, com uma superfície estranhamente plana, pesquisadores do Programa de Extensão da Administração Espacial Nacional da China brincaram que poderia ser a cabana de um astronauta, o Live Science relatou anteriormente.

Depois de percorrer a distância de um mês do ponto original onde a imagem da “cabana da lua” foi tirada até a localização do próprio objeto, o rover agora enviou close-ups de volta à Terra. Acontece que a rocha é muito menor do que parece de longe. Também é mais arredondado e suave. Na verdade, ele se parece muito com um coelho agachado mascando duas cenouras (que são na verdade duas pedras menores). Alguns observadores, como Amanda Koser da CNET , para que você possa ver cocô de coelho em alguns seixos redondos perto da outra extremidade da rocha.

“A superfície da lua tem 38 milhões de quilômetros quadrados de rocha, então qualquer outra coisa teria sido excepcional em termos astronômicos”, disse o jornalista espacial Andrew Jones. escreveu no twitter . “Mas, apesar de seu tamanho pequeno, o Jade Rabbit / Rock também seria uma grande decepção para alguns.”

Jones escreveu que, como não havia perspectiva na imagem original, muitas pessoas esperavam por um grande prédio muito parecido com o Arco do Triunfo ou o prédio da Sede Central da Televisão de Pequim.

Com a rocha de coelho catalogada, o Yutu 2 continuará agora a explorar a cratera Von Kármán de 115 milhas (186 quilômetros) de largura. O rover tem explorado a região desde que a espaçonave Chang’e 4 o trouxe para a superfície lunar em seu primeiro pouso suave no outro lado da lua em janeiro de 2019. O rover está O tempo mais longo para explorar a superfície lunar . Ele explorou os solos porosos que formam pelo menos 130 pés (40 metros) acima da superfície da lua e investigou um Uma substância gelatinosa com uma cor estranha Encontrado na cratera de um vulcão. Acontece que é uma rocha derretida de um impacto de meteorito de longo prazo, o ano de 2020 estudo encontrado .

Originalmente publicado na Live Science.