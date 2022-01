As internações em hospitais disparam em crianças muito novas para receberem injeções de COVID

A enfermeira Morgan Flynn trabalha dentro de um quarto de paciente na unidade de terapia intensiva COVID-19 no Dartmouth-Hitchcock Medical Center, no Líbano, New Hampshire, segunda-feira, janeiro , uma tendência preocupante entre os jovens que são muito jovens para serem vacinados. (Stephen Sene, The Associated Press)

Tempo estimado de leitura: 4-5 minutos

As internações hospitalares de crianças menores de cinco anos nos Estados Unidos com COVID-19 nas últimas semanas atingiram o nível mais alto desde o início da pandemia, de acordo com dados do governo divulgados na sexta-feira para a única faixa etária ainda não elegível para a vacina.

A tendência alarmante em crianças muito jovens para serem vacinadas ressalta a necessidade de crianças mais velhas e adultos receberem suas doses para ajudar a proteger as pessoas ao seu redor, disse a Dra. Rochelle Wallinsky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Desde meados de dezembro, com a variante altamente contagiosa do omicron se espalhando por todo o país, a taxa de hospitalização dessas crianças mais novas aumentou para mais de quatro em 100.000, de 2,5 por 100.000.

A taxa entre crianças de 5 a 17 anos é de um em 100.000, de acordo com dados do CDC, obtidos em mais de 250 hospitais em 14 estados.

No geral, “as hospitalizações de crianças estão em sua taxa mais alta em comparação com qualquer ponto anterior da pandemia”, disse Walinsky.

Ela observou que pouco mais de 50% das crianças de 12 a 18 anos e apenas 16% das crianças de 5 a 11 anos estão totalmente vacinadas.

A taxa geral de hospitalização de crianças e adolescentes continua mais baixa do que para qualquer outra faixa etária. Eles respondem por menos de 5% da média diária de novas admissões hospitalares, de acordo com o CDC.

Na terça-feira, o número médio de pacientes menores de 18 anos hospitalizados diariamente com COVID-19 era de 766, o dobro do número relatado há apenas duas semanas.

O CDC disse que a tendência entre crianças mais novas está sendo impulsionada por taxas mais altas de hospitalização em cinco estados: Geórgia, Connecticut, Tennessee, Califórnia e Oregon, com os maiores aumentos na Geórgia.

Em um briefing, Walinsky disse que os números incluem crianças que foram hospitalizadas com COVID-19 e aquelas que foram internadas por outros motivos, mas foram diagnosticadas como infectadas.

O CDC também disse que o aumento pode ser atribuído em parte à forma como as hospitalizações por COVID-19 são definidas nesta faixa etária: um teste de vírus positivo dentro de 14 dias de hospitalização por qualquer motivo.

A gravidade da doença entre as crianças durante uma onda ômicron parece ser menor do que com a variante delta, disse o chefe de cuidados intensivos do Hospital Infantil de Seattle, Dr. John McGuire.

“A maioria das crianças COVID + no hospital não está realmente aqui por causa da doença COVID-19”, disse McGuire por e-mail. “Eles estão aqui por outras causas, mas testaram positivo para o vírus.”

O principal especialista em doenças infecciosas do país, Dr. Anthony Fauci, disse no início desta semana que o omicron parece estar causando doenças menos graves, mas o grande número de infecções devido a infecções graves significa que muitas crianças serão infectadas. infectados, e uma certa parte deles vai acabar no hospital.

Fauci disse ainda que muitas crianças hospitalizadas com COVID-19 apresentam outras condições de saúde que as tornam mais susceptíveis a complicações do vírus. Isso inclui obesidade, diabetes e doenças pulmonares.

Fauci e Walensky enfatizaram que uma das melhores maneiras de proteger as crianças é vacinar todas as outras pessoas.

O aumento nas hospitalizações só aumenta os temores de alguns pais.

Nesta foto de família sem data, Emily Hojara e Eli Zelke de Sawyer, Michigan seguram sua filha Flora, que nasceu no início da pandemia de COVID-19 e fez dois anos na primavera de 2022. COVID-19 atingiu níveis sem precedentes, um preocupante tendência em jovens que não podem ser vacinados. A família protege adicionalmente a filha Flora, por isso limita o contato dela com outras crianças, e visitantes só podem entrar na casa se estiverem mascarados, nem mesmo os avós. (Fonte da imagem: Emily Hojara via AP)

Emily Hojara e Elie Zelke, de Sawyer, Michigan, protegem sua filha Flora, que fará dois anos em maio. Eles limitam seu contato com outras crianças, e apenas os mascarados podem entrar em casa, nem mesmo os avós.

“Foi uma luta, e agora com esta nova substituição, sinto que ela nos trouxe de volta”, disse Hojara.

“É assustador que ela não possa ser vacinada”, disse ela sobre sua filha.

Dra. Jennifer Kuzma, uma pediatra do Lowry Children’s Hospital em Chicago, disse que viu um número crescente de crianças hospitalizadas com Omicron e, embora a maioria delas não esteja gravemente doente, ela entende as preocupações de seus pais.

“Eu realmente gostaria que já pudéssemos ter essa vacina para essas crianças”, disse Kusma. Mas ela acrescentou que o que pode parecer uma longa espera deve tranquilizar os pais de que o teste da vacina não está sendo apressado.

Muitos esperavam que o ano novo trouxesse uma vacina para crianças pequenas, mas a Pfizer anunciou no mês passado que duas doses não oferecem a proteção esperada para crianças de 2 a 4 anos de idade.

O estudo da Pfizer foi atualizado para dar a todos com menos de cinco anos uma terceira dose, e os dados são esperados no início da primavera.

Também na sexta-feira, o CDC divulgou um relatório mostrando que as injeções da Pfizer parecem proteger crianças mais velhas que desenvolvem uma doença grave, mas rara, ligada ao COVID-19, que envolve inflamação em vários órgãos.

Das 102 crianças de 12 a 18 anos que foram hospitalizadas com a doença, nenhuma recebeu duas doses de Pfizer pelo menos 28 dias antes de precisar de ventiladores ou outros dispositivos de suporte avançado de vida. Em contraste, 40% das crianças não vacinadas requerem esse tratamento.

A condição, síndrome inflamatória multissistêmica, causa sintomas que podem incluir febre persistente, dor abdominal e erupção cutânea. A maioria das crianças se recupera, mas 55 mortes foram relatadas.

Um relatório separado dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) descobriu que as crianças que contraíram COVID-19 tinham duas vezes mais chances de desenvolver diabetes do que as crianças que não tinham o vírus. Os cientistas estão investigando a causa, mas dizem que o vírus ataca as células produtoras de insulina no pâncreas.

Fotos

