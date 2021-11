A inflação do Reino Unido subiu para uma alta de 4,2% em 10 anos, pior do que o esperado

As pessoas assistiram a refeições ao ar livre no Soho, Londres, em setembro de 2021. Desde que as restrições da Covid foram suspensas no Reino Unido, as pessoas voltaram às ruas, lojas e lugares públicos.

LONDRES – O custo de vida no Reino Unido aumentou em outubro para seu nível mais alto em 10 anos, com a cifra agora mais do que o dobro da meta estabelecida pelo Banco da Inglaterra.

O IPC do Reino Unido subiu 4,2% nos 12 meses até outubro de 2021, ante 3,1% em setembro. Economistas ouvidos pela Reuters previam 3,9 por cento para o mês de outubro.

Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros estáveis ​​no início deste mês, desafiando as expectativas de muitos investidores de que se tornaria o primeiro grande banco central a aumentar as taxas de juros após a pandemia do coronavírus.

O banco estava observando a confluência de pontos de dados críticos, uma vez que a inflação permanece consistentemente alta, enquanto o crescimento econômico se modera e as condições de negócios se apertam. Os dados de quarta-feira certamente adicionarão mais pressão ao banco para agir em sua reunião de dezembro.

O Banco da Inglaterra espera que a inflação suba ainda mais para cerca de 5% na primavera de 2022, antes de recuar para sua meta de 2% no final de 2023, conforme o impacto dos preços mais altos do petróleo e do gás diminua e a demanda por commodities diminua.