A UPS fará entregas usando caminhões autônomos Classe 8 da Waymo

Waymo e UPS estão expandindo sua parceria de quase dois anos para incluir entregas usando a frota de caminhões classe 8 da Alphabet. As empresas anteriormente só faziam entregas locais usando as caminhonetes autônomas da Waymo; Agora, juntos, eles moverão cargas por distâncias mais longas.

As entregas ocorrerão no Texas, onde a Waymo está construindo um centro de nove acres para seus caminhões semirreboques autônomos. A partir de agora e sempre até o final do ano, a Waymo e a UPS vão colaborar para movimentar a carga entre as instalações em Dallas, Fort Worth e Houston. As empresas irão coletar dados durante o processo piloto, com foco particular na segurança e eficiência.

Atualmente, a Waymo está testando a quinta geração de “driver”, termo usado para descrever uma combinação de hardware, sensores e software de inteligência artificial, em sua frota de caminhões da Série 8. A empresa também está Trabalhando com JB Hunt Transport Services Para transportar mercadorias ao longo das muitas rodovias no Texas e Continue trabalhando com Daimler, a empresa-mãe da Mercedes-Benz, em um sistema totalmente autônomo de nível 4 para caminhões.

Embora grande parte do foco do público esteja no pequeno e independente Waymo operando no Arizona como parte do serviço de transporte de passageiros, menos atenção tem sido dada aos planos declarados da empresa de eventualmente lançar um negócio comercial de transporte de carga. A Waymo tem uma frota de caminhões Peterbilt que foram atualizados com sensores e software autoguiados e atualmente os está testando em Arizona, Califórnia e Texas.

Os caminhões operam de forma autônoma durante os testes e entregas comerciais, mas têm dois funcionários da Waymo – um motorista comercial licenciado e um engenheiro de software – sentados na cabine e monitorando a movimentação. Waymo trabalha em caminhões independentes desde 2017 e planeja lançar um serviço de agenciamento e entrega de frete em grande escala chamado Waymo Via.

Para a UPS, é uma oportunidade de realizar uma visão de futuro, onde alguns de seus veículos de entrega são elétricos, autônomos ou Drones. Além do Waymo, a UPS conduziu testes Usando caminhões autônomos projetados por uma startup chamada TuSimple. Ele disse que Compre 10.000 caminhões de entrega elétricos De uma startup do Reino Unido chamada Reach.